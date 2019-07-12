Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Согласно опросу ФОМ, 15% россиян бывали в Грузии, 41% хотели бы посетить, а 42% не хотели бы приезжать в эту страну.

По данным социологов, 60% опрошенных полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, 14% полагают, что плохо, а 26% респондентов затруднились ответить. Кроме того, каждый второй россиянин (50%) считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, 27% полагают, что не опасно, а 23% затруднились ответить.

Большинство россиян осведомлены о начавшихся в июне волнениях в Грузии (27% - знают, 42% - что-то слышали), а почти треть (30%) заявили, что впервые слышат. Среди причин волнений в Грузии россияне назвали проводимую грузинскими властями политику (9%), вмешательство США, Запада (7%), "русофобские настроения, враждебное отношение к нашей стране" (6%), а еще 6% опрошенных назвали эти события провокацией.

О запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля знают 36% россиян, 26% что-то слышали, а 37% узнали об этом от социологов. Среди причин, почему считают запрет авиасообщения правильным, респонденты, в частности, назвали безопасность граждан (18%) и необходимость отвечать "на нападки грузинской стороны" (7%). Также респонденты рассказали, почему считают данный запрет неправильным - "нужно сохранять дружеские отношения с другими странами" (5%) и "это отражается на простых людях" (5%).

Россиянам также предложили ответить на вопрос, скоро ли восстановится авиасообщение с Грузией (в ближайшие 3-4 месяца): 35% считают, что скоро; 29% полагают, что запрет продлится дольше, а 36% затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 6-7 июля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.