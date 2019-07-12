Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T12:16Z
https://ria.ru/20190712/1556453481.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/59/1556345965_0:0:1914:1077_1036x0_80_0_0_735a3a56d45da4bf43b312a6de5c20c1.jpg
РИА Новости
Туризм

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

Вчера, 12:15
12916
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно опросу ФОМ, 15% россиян бывали в Грузии, 41% хотели бы посетить, а 42% не хотели бы приезжать в эту страну.
Акция Грузии нужна дружба с Россией, а не с НАТО в Тбилиси
22 июня, 08:00
Кто и зачем раскачивает антироссийские настроения в Грузии
По данным социологов, 60% опрошенных полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, 14% полагают, что плохо, а 26% респондентов затруднились ответить. Кроме того, каждый второй россиянин (50%) считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, 27% полагают, что не опасно, а 23% затруднились ответить.
Большинство россиян осведомлены о начавшихся в июне волнениях в Грузии (27% - знают, 42% - что-то слышали), а почти треть (30%) заявили, что впервые слышат. Среди причин волнений в Грузии россияне назвали проводимую грузинскими властями политику (9%), вмешательство США, Запада (7%), "русофобские настроения, враждебное отношение к нашей стране" (6%), а еще 6% опрошенных назвали эти события провокацией.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 июля, 08:00
"Русофобия заменила национальную идею". Когда закончатся протесты в Тбилиси
О запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля знают 36% россиян, 26% что-то слышали, а 37% узнали об этом от социологов. Среди причин, почему считают запрет авиасообщения правильным, респонденты, в частности, назвали безопасность граждан (18%) и необходимость отвечать "на нападки грузинской стороны" (7%). Также респонденты рассказали, почему считают данный запрет неправильным - "нужно сохранять дружеские отношения с другими странами" (5%) и "это отражается на простых людях" (5%).
Россиянам также предложили ответить на вопрос, скоро ли восстановится авиасообщение с Грузией (в ближайшие 3-4 месяца): 35% считают, что скоро; 29% полагают, что запрет продлится дольше, а 36% затруднились ответить.
Опрос "ФОМнибус" был проведен 6-7 июля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
26 июня, 08:00
Русофобия стоит от 750 миллионов долларов
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
После этого президент России Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
751292126
Обсудить 144
ТуризмПротесты в ГрузииВ мире
Популярные комментарии
У меня #своисанкции, я не покупаю теперь ничего грузинского, тем более ехать туда...
12 июля, 14:14
Вася Васильев
10510007
Может и нет опасности в грузии, но ехать туда - себя не уважать.
12 июля, 14:32
Сергей Круглов
9610008
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали, с каких слов Путин начал разговор с Зеленским
РИА
Новости
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
"Ъ" сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Зеленского
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Лента
новостей
Рубли
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Статуэтка коровы, найденная на раскопках в Тель Бет-Шемеше
Генетики назвали родину всех современных коров и быков
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Конгресс США одобрил поправку о санкциях против российского госдолга
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Грузинские виноделы устроили митинг из-за слов гендиректора "Рустави 2"
Военнослужащие во время учений десантно-штурмовых и танковых подразделений ВДВ
Экс-глава СБУ оценил масштаб российских учений в Крыму
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идею не уничтожать санкционные продукты
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния