Большинство автоэкспертов поддержали продление срока скидки на штрафы

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, в целом поддерживают инициативу о продлении срока, в который можно оплатить штраф со скидкой в 50%, с 20 до 30 дней, однако отмечают ее неоднозначность, поскольку большинство все же укладывается в имеющийся срок.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Спинцов и Ярослав Нилов предложили увеличить срок погашения штрафа со скидкой в два раза до 30 дней. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Действующее законодательство предусматривает, что если оплата штрафа проводится в первые 20 дней со дня наложения штрафа, его сумма сокращается в два раза.

"В действительности 20 дней вполне достаточно, чтобы оплатить, особенно с учетом развития современных технологий, возможности оплаты прямо с телефона... Практически все, кто хочет заплатить штраф со скидкой, укладываются в этот срок", - считает координатор Общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Он также отметил, что если у почты случается сбой, то штраф, чаще всего, вообще не приходит, а случаев, когда бумажное постановление шло 20 дней, немного.

"У меня нет однозначного отношения к этому, потому что я в принципе не понимаю, что значит штраф, наказание со скидкой. Это все больше и больше становится похоже на коммерческий проект, игру в премиальные, в бонусы... Это странно, похоже больше на торговую сеть, чем на систему профилактики правонарушений", - сказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Однако он добавил, что, если автомобилисты пользуются этой системой и платят штрафы со скидкой, то, возможно, стоит продлить срок до 30 дней, поскольку часто "сотрудники ГАИ не вовремя отправляют постановления нарушителю, почта доставляет, нарушитель получает, потому что может быть в отпуске, в больнице может лежать; ходить в ГАИ каждый раз просить продлить срок, если не успел, накладно".

По мнению Травина, возможность оплатить со скидкой должна быть "вечной", распространяться на весь срок оплаты штрафа, а главное - чтобы нарушитель оплатил его в установленные законом 60 дней после получения постановления.

Как уточнил Шкуматов, он в целом поддерживает продление срока оплаты со скидкой до 30 дней, "потому что любые инициативы, которые направлены на улучшение положения людей, они хорошие". Но он также считает, что само по себе это продление не сделает жизнь подавляющего большинства автомобилистов ни лучше, ни хуже.