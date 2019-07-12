Пресс-конференция посла Боливии в России Уго Вильярроэля Сенсано

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15 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Многонационального Государства Боливия в Российской Федерации Уго ВИЛЬЯРРОЭЛЯ СЕНСАНО, посвященная вопросам двусторонних отношений.