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РИА Новости

Пресс-конференция посла Боливии в России Уго Вильярроэля Сенсано

Вчера, 11:52
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15 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Многонационального Государства Боливия в Российской Федерации Уго ВИЛЬЯРРОЭЛЯ СЕНСАНО, посвященная вопросам двусторонних отношений.
11 июля в Кремле прошли переговоры Президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса, который посетил Москву с официальным визитом. Каковы главные темы переговоров? Какие соглашения были заключены? Каков главный вектор развития отношений двух стран?

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