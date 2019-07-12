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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье резиденту сырного кластера выделили землю без торгов

Вчера, 11:50
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Межведомственная комиссия по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области предоставила ООО "ЭкоФарминг" - третьему резиденту сырного кластера в Дмитровском округе - земельный участок без торгов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Земельный участок будет предоставлен предприятию "ЭкоФарминг" для реализации инвестиционного проекта на территории агропромышленного парка "Сырная Долина". Это третий резидент сырного кластера. Земля предоставляется без проведения торгов по распоряжению губернатора региона", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.
Отмечается, что в рамках проекта предусмотрена организация производства по переработке козьего молока с мощностью порядка 16 тонн в смену, до 5,5 тысячи тонн в год. В результате будет построено производство цельномолочных продуктов мощностью до 1,5 тысячи тонн в год и сыров из козьего молока мощностью до 0,5 тысячи тонн в год.
"Первый в России сырный кластер создают в Дмитровском округе. Резидентам кластера предоставляют без торгов земельные участки площадью один-три гектара, полностью обеспеченные инженерной инфраструктурой. Закладка памятных капсул, которые дадут старт строительству заводов резидентов, состоится 17 июля", - говорится в пресс-релизе.
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