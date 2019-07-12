ОНФ призвал адаптировать не менее 5% телевещания для инвалидов по слуху

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заявленные Роскомнадзором планы по адаптации для инвалидов по слуху не менее 5% от объема телевещания в неделю – это слишком низкий показатель, необходимо стремиться к его максимальному повышению, а также включить в план адаптации вещание в прямом эфире, считает эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) по вопросам социальной политики и делам инвалидов, гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что российские телеканалы вне зависимости от среды вещания и тематики обязаны к 2020 году обеспечить доступность своей продукции для инвалидов по слуху. Минимальный объем адаптированного для инвалидов по слуху контента, согласно данным Роскомнадзора, должен составлять не менее 5% от общего объема вещания телеканала в неделю без учета программ в прямом эфире. Соответствующие изменения были внесены в закон "О средствах массовой информации".

"Заявленные Роскомнадзором 5% от объема вещания в неделю – это слишком низкий показатель. Тем более что допускаются разные способы адаптации. Мы должны стремиться к тому, чтобы как можно больший объем телевизионного вещания был адаптирован для инвалидов по слуху", – приводит пресс-служба ОНФ слова Лысенко.

Эксперт Народного фронта выразил надежду на то, что заявленные 5% – это "стартовый показатель", поскольку проблемы со слухом в РФ имеют 10–12% населения. По его словам, в дальнейшем Роскомнадзор должен разработать "план повышения показателей доступности телевизионного контента как минимум до 2025 года", то есть пока действует госпрограмма "Доступная среда".