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РИА Новости

Дочь похищенного экс-офицера ДНР обратилась в Красный крест

Вчера, 11:44
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© предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© предоставлено родственниками Владимира Цемаха
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
ДОНЕЦК, 12 июл  - РИА Новости. Дочь похищенного украинскими спецслужбами бывшего командира "ПВО" подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха  обратилась в международный комитет Красного Креста с просьбой проверить условия содержания ее отца на подконтрольной Киеву территории.
Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года. Омбудсмен республики Дарья Морозова заявила, что вопрос похищения мужчины будет поднят на встрече подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске 17 июля.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
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Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
"В МККК обратились с просьбой посетить отца, проверить условия его содержания, его состояние. Они обеспечивают между нами общение, переписку, посылки, передачу вещей. Мы уже передали посылку сотруднику Красного Креста - личные вещи, средства первой необходимости. Он (сотрудник МККК – ред.) ее должен будет на следующей неделе передать", - рассказала РИА Новости дочь похищенного Мария Цемах.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного КрестаВ мире
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