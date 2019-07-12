Дочь похищенного экс-офицера ДНР обратилась в Красный крест

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Дочь похищенного украинскими спецслужбами бывшего командира "ПВО" подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха обратилась в международный комитет Красного Креста с просьбой проверить условия содержания ее отца на подконтрольной Киеву территории.

Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 летом 2014 года. Омбудсмен республики Дарья Морозова заявила, что вопрос похищения мужчины будет поднят на встрече подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске 17 июля.

"В МККК обратились с просьбой посетить отца, проверить условия его содержания, его состояние. Они обеспечивают между нами общение, переписку, посылки, передачу вещей. Мы уже передали посылку сотруднику Красного Креста - личные вещи, средства первой необходимости. Он (сотрудник МККК – ред.) ее должен будет на следующей неделе передать", - рассказала РИА Новости дочь похищенного Мария Цемах.