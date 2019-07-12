В Москве в субботу пройдет "Эко-пикник"

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Эко-пикник" состоится в субботу на пляже "Серебряный Бор" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования.

"В субботу, 13 июля на пляже №2 памятника природы "Серебряный бор" пройдет "Эко-пикник". Цель "Эко-пикника" - формирование экологической культуры, популяризация знаний в области охраны окружающей среды в формате отдыха на природе всей семьей", - говорится в сообщении.

В этот день на пляже пройдет концерт живой музыки и экологические мастер-классы. Желающие смогут запустить воздушных змеев и заняться йогой на траве.