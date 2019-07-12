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РИА Новости

В Москве в субботу пройдет "Эко-пикник"

Вчера, 11:38
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Эко-пикник" состоится в субботу на пляже "Серебряный Бор" в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования.
"В субботу, 13 июля на пляже №2 памятника природы "Серебряный бор" пройдет "Эко-пикник". Цель "Эко-пикника" - формирование экологической культуры, популяризация знаний в области охраны окружающей среды в формате отдыха на природе всей семьей", - говорится в сообщении.
В этот день на пляже пройдет концерт живой музыки и экологические мастер-классы. Желающие смогут запустить воздушных змеев и заняться йогой на траве.
"Для гостей прозвучит традиционный для Нью-Йорка саксофон, привычный для Парижа аккордеон, классическая скрипка, напоминающая о Венеции, и родной для подмосковных усадеб рояль. Желающие спокойно провести время насладятся отдыхом в тактильном саду, смогут расслабиться в лаундж-зоне", - добавили в ведомстве.
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