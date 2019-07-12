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РИА Новости

Адвокат оценил предложение увеличить срок для скидок по автоштрафам

Вчера, 11:36
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© РИА Новости / Александр ВильфСотрудник ГИБДД на улице Москвы
Сотрудник ГИБДД на улице Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Сотрудник ГИБДД на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Увеличение срока до 30 дней, в который разрешается погашать штрафы за нарушение ПДД с 50%-ой скидкой, не будет мотивировать злостных нарушителей, считает адвокат коллегии "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев.
Вице-спикер ГД Игорь Лебедев и депутаты Госдумы Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Спинцов и Ярослав Нилов предложили увеличить срок погашения штрафа со скидкой в два раза до 30 дней. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Действующее законодательство предусматривает, что если оплата штрафа проводится в первые 20 дней со дня наложения штрафа, его сумма сокращается в два раза.
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"На мой взгляд, инициатива депутатов выглядит довольно сомнительно. С одной стороны, увеличение периода оплаты штрафа со скидкой не будет мотивировать злостных штрафников исполнять свою обязанность по оплате в срок. С другой стороны, возможно законопроект будет полезным для лиц, которым не хватает доходов оплатить внезапно появившийся штраф или штрафы", - сказал Мальцев РИА Новости.
По его словам, отсрочка оплаты штрафа до 30 дней позволит лицу, которое не может оплатить штраф немедленно из-за отсутствия нужной суммы, "дождаться получения заработной платы и сохранить право на оплату со скидкой в 50%".
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