Адвокат оценил предложение увеличить срок для скидок по автоштрафам

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Увеличение срока до 30 дней, в который разрешается погашать штрафы за нарушение ПДД с 50%-ой скидкой, не будет мотивировать злостных нарушителей, считает адвокат коллегии "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев.

Вице-спикер ГД Игорь Лебедев и депутаты Госдумы Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Спинцов и Ярослав Нилов предложили увеличить срок погашения штрафа со скидкой в два раза до 30 дней. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Действующее законодательство предусматривает, что если оплата штрафа проводится в первые 20 дней со дня наложения штрафа, его сумма сокращается в два раза.

"На мой взгляд, инициатива депутатов выглядит довольно сомнительно. С одной стороны, увеличение периода оплаты штрафа со скидкой не будет мотивировать злостных штрафников исполнять свою обязанность по оплате в срок. С другой стороны, возможно законопроект будет полезным для лиц, которым не хватает доходов оплатить внезапно появившийся штраф или штрафы", - сказал Мальцев РИА Новости.