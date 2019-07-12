Эксперт назвал условие возобновления диалога по ДСНВ-3

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возможность возобновления диалога по вопросу ДСНВ-3 с Демократической партией в США в случае ее победы на президентских выборах не исключена, несмотря на ее критику "мягкости" президента Дональда Трампа в отношении России, заявил научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк, комментируя заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. ДСНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Договор, подписанный в 2010 году Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

"Дело в том, что именно Демократическая партия, представителем которой является господин Байден, и критиковала господина Трампа за его "мягкость" по отношению к России, вообще за то, что он чуть ли не русский шпион. Тем не менее, времена меняются, вполне возможно, что в случае победы на выборах президента демократов - не обязательно, что это будет Байден - удастся возобновить диалог по разоруженческим проблемам. В конце концов, этот договор СНВ-3 был подписан именно с президентом-демократом Бараком Обамой", - сказал Батюк РИА Новости.

Эксперт отметил, что "в годы холодной войны было проще именно с республиканцами". "Прежде всего, потому, что им не нужно было оправдываться перед американским политическим классом в том, что они слишком мягкие по отношению к Москве, слишком мягкотелые, слишком слабые. В силу целого комплекса причин именно демократы были под подозрением у американского истеблишмента в мягкости по отношению к коммунистам. Сейчас ситуация изменилась, и мы видим, как именно республиканцы Трампа обвиняют в том, что он... ведет недостаточно жесткую линию в отношении России, в отношении российского вмешательства пресловутого в американские выборы", - добавил он.

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Как отметил эксперт, "может быть, сейчас как раз складывается такая ситуация, когда России будет выгодней иметь дело именно с демократами, а не с республиканцами".