Волонтеры Победы соберутся на форуме "Я – гражданин Подмосковья"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. C 15 по 19 июля в селе Осташево Московской области будет проходить форум волонтеров Победы "Я – гражданин Подмосковья", говорится в сообщении на портале "Добровольцы России". Активисты пройдут образовательную программу и подготовятся к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Смену посетят 2000 волонтеров из России и представителей международной команды 75-летия Великой Победы.

По словам организаторов, "Я ‒ гражданин Подмосковья" станет площадкой для самореализации молодых людей, обмена опытом и формирования профессиональных сообществ.

Образовательная программа форума будет содержать семь направлений. Волонтеры подготовятся к работе в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, разработают план деятельности на 2020 год в целом, презентуют свои проекты и прослушают лекции экспертов.