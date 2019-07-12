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РИА Новости
Школа волонтера

Волонтеры Победы соберутся на форуме "Я – гражданин Подмосковья"

10:28
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВолонтеры Победы соберутся на форуме "Я – Гражданин Подмосковья"
Волонтеры Победы соберутся на форуме Я – Гражданин Подмосковья
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. C 15 по 19 июля в селе Осташево Московской области будет проходить форум волонтеров Победы "Я – гражданин Подмосковья", говорится в сообщении на портале "Добровольцы России". Активисты пройдут образовательную программу и подготовятся к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Смену посетят 2000 волонтеров из России и представителей международной команды 75-летия Великой Победы.
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PR-стратегия как игра: на форуме СКФО прошел мастер-класс "Школы волонтера"
По словам организаторов, "Я ‒ гражданин Подмосковья" станет площадкой для самореализации молодых людей, обмена опытом и формирования профессиональных сообществ.
Образовательная программа форума будет содержать семь направлений. Волонтеры подготовятся к работе в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, разработают план деятельности на 2020 год в целом, презентуют свои проекты и прослушают лекции экспертов.
Чтобы стать участником, необходимо быть зарегистрированным в АИС "Молодежь России": ввести свои персональные данные, информацию об образовании и другие данные в личном кабинете. Для подачи заявки на форум нужно заполнить анкету на странице мероприятия. Следить за новостями о событии можно в официальных аккаунтах "ВКонтакте" и Instagram.
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