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РИА Новости

Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе

10:23
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Компания-отловщик косаток, которых держали в "китовой тюрьме", "Сочинский дельфинарий" подала в Приморский краевой суд апелляцию на решение Фрунзенского районного суда Владивостока, назначившего ей штраф в 37,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель компании.
Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Суд 7 июня назначил одной из них - ООО "Белый кит" - штраф в 28 миллионов рублей, 14 июня по такой же статье была оштрафована компания ООО "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей, а 19 июня суд оштрафовал на 37,6 миллиона рублей ООО "Сочинский дельфинарий". Штраф в 28,176 миллиона рублей назначили компании "Афалина".
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
4 июля, 18:45
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" будут под наблюдением ученых полгода
Суд установил, что компании выловили косаток с нарушениями законодательства. Среди вмененных нарушений - несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова, также отмечено, что на судах не было ветеринарного врача.
"Апелляцию подала пока одна компания "Сочинский дельфинарий". Три другие также будут подавать", - сказал собеседник агентства.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
08:09
В Хабаровск доставили вторую группу косаток из "китовой тюрьмы"
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