Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США

ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве мужчины в Воронеже заявил на суде, что работает консультантом по безопасности посольства США, подтверждающих это документов пока нет, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Советского районного суда города.

Вечером 7 июля возле дома №3 на улице Комарова в Воронеже неизвестный нанес множественные удары ножом 44-летнему местному жителю. Раненный, которого обнаружили прохожие, скончался по дороге в больницу. СК возбудил дело об убийстве, и вскоре был установлен подозреваемый, им оказался 43-летний житель Воронежа. По данным следствия, мужчина скрывался на съемной квартире в Ленинском районе города, где его и задержали. Суд 11 июля избирал подозреваемому меру пресечения.

"Подозреваемый представился консультантом по безопасности посольства США в Москве", - сказал представитель суда.

По его словам, при этом пока никаких подтверждающих документов у суда нет.

"Человек задержан накануне, поэтому справок никаких не успели собрать. Все будет в рамках следствия подтверждаться", - добавил собеседник агентства.