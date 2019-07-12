Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики 39 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, погиб один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 23 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 39 раз... в результате обстрела осколочное ранение в сердце, несовместимое с жизнью получила мирная жительница", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 302 мины и снаряда различного калибра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 19 населенных пунктов республики.