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РИА Новости

Брифинг российских дипломатов по химоружию в Сирии. Прямая трансляция

Вчера, 14:30
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Сотрудники российского посольства в Нидерландах проводят брифинг по инциденту в сирийской Думе, где якобы было применено химическое оружие.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил журналистам, что дипломаты намерены представить дополнительные данные по случившемуся, собранные специалистами и общественниками.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств применения химических веществ организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых "пытаются спасти" врачи.
Участник видеосъемки, 11-летний Хасан Диаб, и его отец рассказали РИА Новости, что ролик создан весной 2018 года и является постановочным. По их словам, детям за участие тогда раздали печенье.
Опрошенные РИА Новости жители Думы не смогли подтвердить факт химической атаки, заявив, что в принципе не слышали и не знают кого-либо, кто пострадал от отравляющих веществ.
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СирияНидерланды
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