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РИА Новости

Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве

10:06
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест главу Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского муниципального района Челябинской области Егора Шукшина, в отношении которого расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве, также ему предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, сообщила пресс-служба Нагайбакского районного суда.
По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый, действуя от имени учредителя МУП "ЖКХ село Фершампенуаз" и зная о большой кредиторской задолженности у предприятия, с целью преднамеренного банкротства заключил соглашения о расторжении договоров на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения. Из-за незаконных действий подозреваемого основные средства предприятия сократились на сумму более 10 миллионов рублей, что повлекло невозможность погашения кредиторской задолженности.
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Следствие возбудило в отношении Шукшина уголовное дело по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
"Нагайбакским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании Шукшину Егору Яковлевичу меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
По данным суда, Шукшину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Постановление в законную силу не вступило, уточняется в сообщении.
В следственном управлении СКРФ по региону РИА Новости не смогли уточнить, предъявлено ли Шукшину обвинение по возбужденному уголовному делу по статье 196 УК РФ.
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