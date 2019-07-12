Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест главу Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского муниципального района Челябинской области Егора Шукшина, в отношении которого расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве, также ему предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, сообщила пресс-служба Нагайбакского районного суда.

По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый, действуя от имени учредителя МУП "ЖКХ село Фершампенуаз" и зная о большой кредиторской задолженности у предприятия, с целью преднамеренного банкротства заключил соглашения о расторжении договоров на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения. Из-за незаконных действий подозреваемого основные средства предприятия сократились на сумму более 10 миллионов рублей, что повлекло невозможность погашения кредиторской задолженности.

Следствие возбудило в отношении Шукшина уголовное дело по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

"Нагайбакским районным судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании Шукшину Егору Яковлевичу меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным суда, Шукшину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Постановление в законную силу не вступило, уточняется в сообщении.