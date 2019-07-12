Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.

Подозреваемого задержали по делу, которое возбудили против сотрудника РЖД из Ростова-на-Дону. По версии следствия, первый заместитель начальника СКЖД и заместитель начальника управления по оперативной работе Кавказского района получили от представителя коммерческой организации более полутора миллионов рублей за беспрепятственное продвижение поездов.

Дома у топ-менеджера и в его служебном кабинете прошли обыски. Расследование продолжается.

Имя задержанного в СК не назвали, но в РЖД сообщили РИА Новости, что эту должность занимал Алексей Черняев. Однако его уволили из компании с 1 июля.

Поскольку дату задержания следствие не указывает, неясно, произошло ли увольнение до или после этого момента.