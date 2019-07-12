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2019-07-12T09:41Z
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РИА Новости

В Астраханской области три человека погибли при пожаре в частном доме

09:41
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ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Трое мужчин погибли и еще один пострадал в результате пожара в частном доме в Харабалинском районе Астраханской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК России по региону.
По информации ведомства, в ночь на пятницу произошел пожар в частном доме в селе Тамбовка Харабалинского района, в котором компания мужчин распивала спиртное.
"После локализации пожара обнаружены тела троих мужчин 1951, 1973 и 1975 годов рождения, в том числе двух родных братьев. Еще один из братьев погибших доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, СУСК проводит проверку.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
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