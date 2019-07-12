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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

08:34
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В четверг Народная милиция ЛНР сообщала о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства. По данным Народной милиции ЛНР, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Логвиново и Сокольники.
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