В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В четверг Народная милиция ЛНР сообщала о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства. По данным Народной милиции ЛНР, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Логвиново и Сокольники.