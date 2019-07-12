В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков

Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. Архивное фото

Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В четверг Народная милиция ЛНР сообщала о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.