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РИА Новости

В Якутске начали сбор гумпомощи для пострадавших в Иркутской области

08:30
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
© МЧС РФ
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ЯКУТСК, 12 июл – РИА Новости. Мэрия Якутска объявила о сборе гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ городской администрации.
В пятницу власти Якутска призвали горожан принять участие в благотворительной акции.
"Управление молодежи и семейной политики окружной администрации города Якутска совместно с Центром помощи семьям "Тэрчи" объявляет сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения", - рассказали в департаменте.
Ранее сообщалось, что правительство республики направило один миллион рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области. В администрации главы и правительства региона отметили, что сбор гуманитарной помощи будет объявлен во всех муниципалитетах.
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Вчера, 16:54
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Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.
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