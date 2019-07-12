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РИА Новости

В Хабаровск доставили вторую группу косаток из "китовой тюрьмы"

08:09
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Вторая группа косаток из "китовой тюрьмы", которых везут выпускать в Охотское море, доставлена в пятницу в Хабаровск, по территории региона ее сопровождали экипажи ГИБДД, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что в четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трёх косаток. Младшей самке - 5 лет. Крупной самке и самцу – порядка 9-10 лет.
ВНИРО сообщало, что косаток доставят в Хабаровск в пятницу ближе к вечеру.
"Днем в пятницу экипажи сопровождения ГИБДД встретили фуры на границе Хабаровского края и следовали с ними по территории Хабаровского края и Хабаровска до торгового порта в Северном округе Хабаровска", - сообщил представитель ГИБДД.
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Ранее сообщалось, что транспортировочные ванны с касатками в порту перегрузят на суда и повезут по Амуру до Николаевского района, где снова перегрузят на машины и отвезут к месту выпуска на побережье Охотского моря. Дорога из бухты Средняя до Охотского моря займет 5-6 дней.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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