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РИА Новости

Вторую группу косаток из "китовой тюрьмы" доставят в Хабаровск вечером

04:38
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
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Выпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Вторую группу косаток из "китовой тюрьмы", которых везут выпускать в Охотское море, планируют доставить в Хабаровск в пятницу вечером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Ранее сообщалось, что в четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трёх косаток. Младшей самке - 5 лет. Крупной самке и самцу – порядка 9-10 лет. Косаток будут везти по маршруту бухта Средняя - Хабаровск – Николаевск на Амуре – побережье Охотского моря. Всего дорога займет 5-6 дней.
"Косаток доставят в Хабаровск в пятницу, ближе к вечеру. Судно с животными на борту отправится по Амуру в ночь", - сказал Смородов.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
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Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи находятся в заливе Академии
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае
Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи находятся в заливе Академии
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