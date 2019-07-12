Вторую группу косаток из "китовой тюрьмы" доставят в Хабаровск вечером

Ранее сообщалось, что в четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трёх косаток. Младшей самке - 5 лет. Крупной самке и самцу – порядка 9-10 лет. Косаток будут везти по маршруту бухта Средняя - Хабаровск – Николаевск на Амуре – побережье Охотского моря. Всего дорога займет 5-6 дней.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.