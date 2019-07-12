Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Французский режиссер Люк Бессон в интервью "РБК-Стиль" объяснил интерес голливудских киностудий к российской истории и связанным с ней картинам.
"Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все", - рассказал режиссер.
Бессон сообщил, что сейчас у него есть "одна интересная идея", связанная с Россией, однако подробности он не уточнил.
В четверг в российский прокат вышел экшн-триллер Бессона "Анна". Сюжет картины основан на истории русской модели, которая стала одной из самых опасных наемных убийц в мире. Главные роли в фильме сыграли российская топ-модель и актриса Саша Лусс и актер Александр Петров. Триллер является ремейком культового фильма режиссера "Никита".
В конце июня в прокат вышла франко-бельгийская драма "Курск" о гибели российской атомной подводной лодки в Баренцевом море, продюсером которой стал Люк Бессон. В начале лета телеканал HBO представил мини-сериал "Чернобыль", посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Тогда же вышел сериал "Последние цари" о падении династии Романовых.