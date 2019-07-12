Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории

"Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все", - рассказал режиссер.