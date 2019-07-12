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РИА Новости
Культура

Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории

04:26
18883
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФранцузский режиссер Люк Бессон
Французский режиссер Люк Бессон
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Французский режиссер Люк Бессон. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Французский режиссер Люк Бессон в интервью "РБК-Стиль" объяснил интерес голливудских киностудий к российской истории и связанным с ней картинам.
"Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все", - рассказал режиссер.
Бессон сообщил, что сейчас у него есть "одна интересная идея", связанная с Россией, однако подробности он не уточнил.
В четверг в российский прокат вышел экшн-триллер Бессона "Анна". Сюжет картины основан на истории русской модели, которая стала одной из самых опасных наемных убийц в мире. Главные роли в фильме сыграли российская топ-модель и актриса Саша Лусс и актер Александр Петров. Триллер является ремейком культового фильма режиссера "Никита".
В конце июня в прокат вышла франко-бельгийская драма "Курск" о гибели российской атомной подводной лодки в Баренцевом море, продюсером которой стал Люк Бессон. В начале лета телеканал HBO представил мини-сериал "Чернобыль", посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Тогда же вышел сериал "Последние цари" о падении династии Романовых.
Кадр из фильма Беглецы
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КультураЛюк БессонРоссияВ мире
Популярные комментарии
На мой взгляд, неправильный и мрачный образ России формирует Люк Бессон в головах кинозрителей. Исходя из его больной фантазии, любой россиянин - потенциальный преступник. Представляю, что за фильмы он наснимает про российскую историю.
12 июля, 05:26
llevksm
2610001
Если интересуются историей то пускай документальные материалы изучают, а не сочинения больных сценаристов смотрят, где русские все сплошь бандиты, пьяницы и маргиналы в ушанках..
12 июля, 06:22
AKAndrew Key
1120000
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