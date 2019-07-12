В МЧС рассказали, как подготовить печку летом и не сгореть из-за нее зимой

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Некачественная установка печи, а также нарушение пожарной безопасности и безалаберность владельцев могут привести к пожару зимой, поэтому нужно подготовиться к отопительному сезону летом, рассказали в МЧС РФ.

Дымоходы комнатных печей следует чистить один раз в три месяца, чтобы не допустить отложения и возгорания сажи. Также, напомнили спасатели, опасно выбрасывать непотушенные угли или золу рядом с домами или хозяйственными постройками.

В МЧС напомнили, что долго топить печь в морозы неправильно, так как возникает перекал отдельных частей дымохода, которые могут воспламенить касающиеся деревянные конструкции. Пользоваться печкой рекомендуется 2–3 раза в день не более 1,5 часа. Также нельзя оставлять раскаленную печь на ночь без присмотра взрослых или поручать контроль ребенку.

Спасатели подчеркнули, что мебель запрещено располагать близко к печи и топочным отверстиям, рядом нельзя сушить белье или хранить дрова. Нужно следить, чтобы дверки печи плотно закрывались, а дрова полностью помещались в топку.

Кроме этого, спасатели рекомендуют прибить невоспламеняющийся предтопочный лист на пол перед печкой размером не менее 0,5 на 0,7 метра, чтобы избежать возгорания деревянного пола или дров от выпавших углей.

Для печи необходим отдельный фундамент, не примыкающий полностью к стене дома, посоветовали в МЧС. Также нужно планировать ее постройку с учетом близости деревянных конструкций: по возможности не располагать печь или дымоход рядом с ними, а в местах, где этого не избежать, нужно утолщать кирпичную кладку.