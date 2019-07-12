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РИА Новости

В МЧС рассказали, как подготовить печку летом и не сгореть из-за нее зимой

03:29
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© Компания Русские изразцыПечь
Печь
© Компания Русские изразцы
Печь. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Некачественная установка печи, а также нарушение пожарной безопасности и безалаберность владельцев могут привести к пожару зимой, поэтому нужно подготовиться к отопительному сезону летом, рассказали в МЧС РФ.
Дымоходы комнатных печей следует чистить один раз в три месяца, чтобы не допустить отложения и возгорания сажи. Также, напомнили спасатели, опасно выбрасывать непотушенные угли или золу рядом с домами или хозяйственными постройками.
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В МЧС напомнили, что долго топить печь в морозы неправильно, так как возникает перекал отдельных частей дымохода, которые могут воспламенить касающиеся деревянные конструкции. Пользоваться печкой рекомендуется 2–3 раза в день не более 1,5 часа. Также нельзя оставлять раскаленную печь на ночь без присмотра взрослых или поручать контроль ребенку.
Спасатели подчеркнули, что мебель запрещено располагать близко к печи и топочным отверстиям, рядом нельзя сушить белье или хранить дрова. Нужно следить, чтобы дверки печи плотно закрывались, а дрова полностью помещались в топку.
Кроме этого, спасатели рекомендуют прибить невоспламеняющийся предтопочный лист на пол перед печкой размером не менее 0,5 на 0,7 метра, чтобы избежать возгорания деревянного пола или дров от выпавших углей.
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Для печи необходим отдельный фундамент, не примыкающий полностью к стене дома, посоветовали в МЧС. Также нужно планировать ее постройку с учетом близости деревянных конструкций: по возможности не располагать печь или дымоход рядом с ними, а в местах, где этого не избежать, нужно утолщать кирпичную кладку.
Дымоход, напомнили спасатели, нужно выводить выше конька крыши. Кроме этого, в МЧС рекомендуют побелить дымовые каналы, трубы на чердаке и выше кровли, чтобы на светлом фоне было легче заметить трещины, чернеющие от проходящего дыма.
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