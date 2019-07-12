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РИА Новости

В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве

02:44
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко
Олег Кожемяко
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Олег Кожемяко. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Власти Приморья пообещали предусмотреть в региональном законодательстве новые меры поддержки многодетных семей и молочного животноводства для староверов-переселенцев из Латинской Америки, сообщает администрация региона.
Глава Приморья Олег Кожемяко посетил село Дерсу Красноармейского района, где живут свыше 70 староверов, переехавших в регион из Латинской Америки. Все они получили гражданство РФ, выплаты на обустройство, а также компенсацию за проезд и провоз личного имущества. Староверы ведут собственное хозяйство, в 2018 году собрали первый урожай. Глава общины Ульян Мурачев сказал, что самый большой вопрос у них из-за дров - администрация привозит 10 кубов, чего на всю зиму не хватает. Также старовер попросил помощи в покупке техники и продаже их продукции.
"Будем принимать решения, связанные с субсидированием по программам "молодая семья", о многодетных семьях для строительства здесь домов. Необходимы и меры поддержки, связанные с удешевлением техники, сопровождением молочного животноводства, которое здесь развивается. Что касается вопроса по лесосекам и заготовке дров, проработаем отдельную программу", – пообещал Кожемяко.
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По данным на 2018 год, в Амурской области и Приморском крае живут 130 семей старообрядцев-переселенцев, переехавших из Южной Америки. Для них работает специальная служба адаптации и поддержки. Практическую помощь на месте оказывают два омбудсмена и юрист. В Приморье готовы безвозмездно выделять переселенцам в собственность до 300 гектаров земли, если там будут созданы крестьянско-фермерские хозяйства, также предусмотрены гранты.
2021010
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Латинская АмерикаОлег КожемякоРоссияПриморский крайОбщество
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