В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Власти Приморья пообещали предусмотреть в региональном законодательстве новые меры поддержки многодетных семей и молочного животноводства для староверов-переселенцев из Латинской Америки, сообщает администрация региона.

Глава Приморья Олег Кожемяко посетил село Дерсу Красноармейского района, где живут свыше 70 староверов, переехавших в регион из Латинской Америки. Все они получили гражданство РФ, выплаты на обустройство, а также компенсацию за проезд и провоз личного имущества. Староверы ведут собственное хозяйство, в 2018 году собрали первый урожай. Глава общины Ульян Мурачев сказал, что самый большой вопрос у них из-за дров - администрация привозит 10 кубов, чего на всю зиму не хватает. Также старовер попросил помощи в покупке техники и продаже их продукции.

"Будем принимать решения, связанные с субсидированием по программам "молодая семья", о многодетных семьях для строительства здесь домов. Необходимы и меры поддержки, связанные с удешевлением техники, сопровождением молочного животноводства, которое здесь развивается. Что касается вопроса по лесосекам и заготовке дров, проработаем отдельную программу", – пообещал Кожемяко.