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РИА Новости

В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата

02:39
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 12 июл - РИА Новости, Геннадий Мельник. Ассоциация корреспондентов зарубежной прессы (FPA) осудила недопустимые нападки недавно избранного депутата от партии "Новая демократия" Бабиса Пападимитриу на иностранных корреспондентов с неприемлемыми характеристикам. Заявление ассоциации, в которую входят около 300 корреспондентов, представляющих 150 зарубежных СМИ из 40 стран, распространено в четверг вечером.
Поводом для заявления стали высказывания новоизбранного депутата об иностранных журналистах после публикации во французской Liberation статьи об итогах выборов, в которой, в частности, говорилось о возвращении к власти после выборов в Греции политических династий, фамилии которых связаны "с непотизмом и отношениями клиентелы".
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Пападимитриу, который является журналистом, на утреннем шоу радиостанции Skai 9 июля в связи с публикаций в  Liberation описал многих иностранных корреспондентов как "журналистскую чернь", которые "облизывали туфли сиризайцев (членов партии СИРИЗА - ред.) в заполненных дымом - и даже дымом гашиша - офисах в Мегаро Максиму (резиденции премьера - ред.) и они писали то, что оставалось в их замутненном гашишем разуме".
"FPA, не желая участвовать в политической игре, спустя всего несколько часов после выборов, решила не реагировать немедленно и дать время депутату, но и коллеге, для опровержения",- говорится в заявлении.
Ассоциация с сожалением отмечает, что этого не произошло.
FPA заявила, что в прошлом, и особенно в кризисные годы, работа иностранных корреспондентов неоднократно становилась объектом преследования политических партий.
"Ассоциация корреспондентов зарубежной прессы еще раз подчеркивает, что свобода журналистики и любая добросовестная критика являются основой демократии. Однако ругань, оскорбительные и клеветнические характеристики ни в коем случае не могут быть терпимы ни со стороны коллег, ни со стороны Ассоциации", - говорится в заявлении.
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