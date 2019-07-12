В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата

АФИНЫ, 12 июл - РИА Новости, Геннадий Мельник. Ассоциация корреспондентов зарубежной прессы (FPA) осудила недопустимые нападки недавно избранного депутата от партии "Новая демократия" Бабиса Пападимитриу на иностранных корреспондентов с неприемлемыми характеристикам. Заявление ассоциации, в которую входят около 300 корреспондентов, представляющих 150 зарубежных СМИ из 40 стран, распространено в четверг вечером.

Поводом для заявления стали высказывания новоизбранного депутата об иностранных журналистах после публикации во французской Liberation статьи об итогах выборов, в которой, в частности, говорилось о возвращении к власти после выборов в Греции политических династий, фамилии которых связаны "с непотизмом и отношениями клиентелы".

Пападимитриу, который является журналистом, на утреннем шоу радиостанции Skai 9 июля в связи с публикаций в Liberation описал многих иностранных корреспондентов как "журналистскую чернь", которые "облизывали туфли сиризайцев (членов партии СИРИЗА - ред.) в заполненных дымом - и даже дымом гашиша - офисах в Мегаро Максиму (резиденции премьера - ред.) и они писали то, что оставалось в их замутненном гашишем разуме".

"FPA, не желая участвовать в политической игре, спустя всего несколько часов после выборов, решила не реагировать немедленно и дать время депутату, но и коллеге, для опровержения",- говорится в заявлении.

Ассоциация с сожалением отмечает, что этого не произошло.

FPA заявила, что в прошлом, и особенно в кризисные годы, работа иностранных корреспондентов неоднократно становилась объектом преследования политических партий.