США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. США не отступят от вопроса подсчета американских граждан, проживающих в стране, и отделения их от иностранцев, у которых нет права голосовать на выборах, это необходимо для проведения здравой политики, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы не отступим от вопроса гражданства", - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции. По его словам, властям необходимо четко знать численность граждан и иностранцев, проживающих в США.

Трамп отметил, что это "крайне необходимо для выстраивания здравой политики".

Ранее на прошлой неделе верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "гражданство" в перепись населения, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Верховный Суд посчитал, что администрация представила недостаточно оснований в пользу добавления новой графы.

Вопрос возможного включения вопроса о гражданстве в общенациональную перепись населения вызвал широкое обсуждение. По мнению критиков, включение графы "гражданство" в перепись населения приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, поскольку будут опасаться признаться в отсутствии у них гражданства США.

От подсчетов населения в каждом штате зависит распределение мест в палате представителей США. Кроме того, численность населения влияет на распределение федерального финансирования различных программ.