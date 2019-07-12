Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США

"Это то, что есть у меня на радаре, да, такая возможность есть. Он (сын) друг детей Дональда Трампа, говорит по-английски, говорит по-испански, имеет большой опыт. На мой взгляд, он мог бы быть адекватным человеком и прекрасно справился бы в Вашингтоне", - сказал Болсонару журналистам.