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РИА Новости

Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США

00:51
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© AP Photo / Leo CorreaЖаир Болсонару
Жаир Болсонару
© AP Photo / Leo Correa
Жаир Болсонару. Архивное фото
МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в четверг, что рассматривает возможность назначить своего сына, депутата Эдуардо Болсонару послом в США.
"Это то, что есть у меня на радаре, да, такая возможность есть. Он (сын) друг детей Дональда Трампа, говорит по-английски, говорит по-испански, имеет большой опыт. На мой взгляд, он мог бы быть адекватным человеком и прекрасно справился бы в Вашингтоне", - сказал Болсонару журналистам.
По сообщению портала Globo, Болсонару отметил, что назначение на пост посла в Вашингтоне зависит только от самого его сына. Сам Болсонару со своей стороны готов решить этот вопрос прямо сейчас.
"Я подумал: представьте, что у нас тут, в Бразилии, послом будет сын (президента Аргентины Маурисио) Макри. Очевидно, что обращение с ним будет иным, чем с другим, обычным послом", - отметил глава Бразилии.
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Жаир БолсонаруБразилияСШАВ мире
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