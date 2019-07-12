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РИА Новости

Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды

00:49
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАнтарктида
Антарктида
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Антарктида. Архивное фото
МОСКВА. 12 июл - РИА Новости. Результаты работы ученых в Антарктиде и Южном океане часто являются коммерческой тайной, что Коалиция по сохранению Южного океана и Антарктики считает противоречащим концепции открытости знаний, выступая за открытость данных научных исследований, сообщила РИА Новости представитель России в организации Елена Жаркова.
Идея была предложена на заседании Консультативных сторон договора об Антарктике (Antarctic Treaty Consultative Parties), которое состоялось в Праге на этой неделе.
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"Научные работы в Антарктиде вести дорого. Это могут позволить себе развитые страны или очень крупные компании, но Антарктида уникальный континент - достояние всего человечества. Закрытые данные и коммерческие тайны тормозят развитие науки в регионах, которые непосредственно не связаны с Антарктикой. Коалиция предлагает концепцию биопроспектинга, которая подразумевает обмен научными данными", - сказала Жаркова.
Эксперт пояснила, что это новое направление включает в себя сбор и исследование биологического материала в Антарктике, которое может представлять огромное значение для развития фундаментальной науки и медицины, но для этого необходимо согласовать механизмы для передачи информации о такой деятельности между сторонами договора.
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АнтарктидаРоссияРИА Наука
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