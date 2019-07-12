Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды

МОСКВА. 12 июл - РИА Новости. Результаты работы ученых в Антарктиде и Южном океане часто являются коммерческой тайной, что Коалиция по сохранению Южного океана и Антарктики считает противоречащим концепции открытости знаний, выступая за открытость данных научных исследований, сообщила РИА Новости представитель России в организации Елена Жаркова.

Идея была предложена на заседании Консультативных сторон договора об Антарктике (Antarctic Treaty Consultative Parties), которое состоялось в Праге на этой неделе.

"Научные работы в Антарктиде вести дорого. Это могут позволить себе развитые страны или очень крупные компании, но Антарктида уникальный континент - достояние всего человечества. Закрытые данные и коммерческие тайны тормозят развитие науки в регионах, которые непосредственно не связаны с Антарктикой. Коалиция предлагает концепцию биопроспектинга, которая подразумевает обмен научными данными", - сказала Жаркова.