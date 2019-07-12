В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Двое полицейских были убиты и четверо получили ранения в результате засады, организованной преступниками в мексиканском штате Дуранго, сообщил в четверг губернатор штата Хосе Росас Аиспуро.

"Двое были ранены и затем, к сожалению, скончались, еще четверо получили ранения, остальные пятеро не пострадали", – заявил Аиспуро на пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях.

По его словам, нападение было организовано на дороге в муниципалитете Мескиталь рано утром, когда 11 полицейских на двух машинах совершали ежедневное патрулирование местности. Раненые доставлены в больницы, где им оказывается помощь, среди бандитов задержанных нет.

В то же время местные СМИ сообщают, что число убитых полицейских достигло семи человек, однако официального подтверждения этой информации нет.