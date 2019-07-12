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РИА Новости

В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских

00:24
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийМашина федеральной полиции (Мексика)
Машина федеральной полиции (Мексика)
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Машина федеральной полиции (Мексика). Архивное фото
МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Двое полицейских были убиты и четверо получили ранения в результате засады, организованной преступниками в мексиканском штате Дуранго, сообщил в четверг губернатор штата Хосе Росас Аиспуро.
"Двое были ранены и затем, к сожалению, скончались, еще четверо получили ранения, остальные пятеро не пострадали", – заявил Аиспуро на пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях.
По его словам, нападение было организовано на дороге в муниципалитете Мескиталь рано утром, когда 11 полицейских на двух машинах совершали ежедневное патрулирование местности. Раненые доставлены в больницы, где им оказывается помощь, среди бандитов задержанных нет.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
5 июля, 01:06
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В то же время местные СМИ сообщают, что число убитых полицейских достигло семи человек, однако официального подтверждения этой информации нет.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в стране было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,3 тысячах. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
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