Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Срок, в который политические партии, желающие участвовать в дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам, должны провести выдвижение своих кандидатов, истекает 12 июля, для самовыдвиженцев тогда же завершается период предоставления документов в окружные избирательные комиссии.

Выдвижение кандидатов на допвыборах депутатов Госдумы, назначенных на единый день голосования 8 сентября, началось 18 июня. У партийных кандидатов есть срок до полуночи 12 июля, чтобы провести свои предвыборные мероприятия, и до полуночи 13 июля представить в ЦИК документы для заверения партийных списков. В окружные комиссии кандидаты от партий должны представить документы не позднее 23 июля.

ЦИК уже заверил предлагаемые списки кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутые Российской экологической партией "Зеленые", "Коммунистической партией Коммунисты России", "Партией пенсионеров", ЛДПР, КПРФ, партиями "Справедливая Россия" и "Яблоко", а также "Партией роста".

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, на данный момент эти партии выдвинули 28 кандидатов в депутаты Госдумы.

Как следует из проекта повестки дня заседания ЦИК России № 211, назначенного на 12 июля, центризибирком рассмотрит вопрос о заверении списка кандидатов в депутаты Госдумы от еще трех партий: "Единой России", "Патриотов России" и партии "Родина".

Самовыдвиженцы должны представить свои документы в окружные избирательные комиссии до полуночи 12 июля.