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РИА Новости

Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму

00:17
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Срок, в который политические партии, желающие участвовать в дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам, должны провести выдвижение своих кандидатов, истекает 12 июля, для самовыдвиженцев тогда же завершается период предоставления документов в окружные избирательные комиссии.
Выдвижение кандидатов на допвыборах депутатов Госдумы, назначенных на единый день голосования 8 сентября, началось 18 июня. У партийных кандидатов есть срок до полуночи 12 июля, чтобы провести свои предвыборные мероприятия, и до полуночи 13 июля представить в ЦИК документы для заверения партийных списков. В окружные комиссии кандидаты от партий должны представить документы не позднее 23 июля.
Евгения Чудновец
4 июля, 12:52
ЛДПР выдвинула на довыборы в Госдуму правозащитницу Чудновец
ЦИК уже заверил предлагаемые списки кандидатов в депутаты Госдумы седьмого созыва, выдвинутые Российской экологической партией "Зеленые", "Коммунистической партией Коммунисты России", "Партией пенсионеров", ЛДПР, КПРФ, партиями "Справедливая Россия" и "Яблоко", а также "Партией роста".
Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, на данный момент эти партии выдвинули 28 кандидатов в депутаты Госдумы.
Как следует из проекта повестки дня заседания ЦИК России № 211, назначенного на 12 июля, центризибирком рассмотрит вопрос о заверении списка кандидатов в депутаты Госдумы от еще трех партий: "Единой России", "Патриотов России" и партии "Родина".
Самовыдвиженцы должны представить свои документы в окружные избирательные комиссии до полуночи 12 июля.
Заседание Госдумы РФ
24 июня, 16:11
Партия "Яблоко" выдвинула трех кандидатов на довыборы в Госдуму
Согласно данным на сайте ЦИК, на 11 июля только один кандидат в Орловском одномандатном избирательном округе №145 подал документы в окружную избирательную комиссию в порядке самовыдвижения.
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