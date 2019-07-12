Домонгольская икона и 300-летний холодильник: выставка в Музеях Кремля

"Это оплечье, которое надевали поверх царской одежды, было богато украшено жемчугом и драгоценными камнями, — объясняет Надежда Масленникова, сотрудник отдела реставрации книг, рукописей. — Они утеряны не из-за революционных коллизий, похоже, что украшения срезали почти сразу".

Эксперт уточняет, что с вероятностью 99 процентов эти небольшие бармы сшиты для коронации десятилетнего будущего императора Петра I в 1682 году. "Как все дети, он наверняка быстро рос и, скорее всего, драгоценности спороли, потому что вряд ли предполагали повторное использование вещи. Кстати, согласно описи, брата Петра, Ивана Алексеевича, короновали во взрослом наряде, принадлежавшем их отцу — Алексею Михайловичу".

Бармы отличает не только размер, но и элементы живописи на пергамене — портреты святых, которые сильно деформировались и потеряли часть красочного слоя, что было исправлено при реставрации.