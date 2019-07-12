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РИА Новости
Культура

Домонгольская икона и 300-летний холодильник: выставка в Музеях Кремля

08:00
2273
Зачем срезали жемчуг и драгоценные камни с оплечья, которое было на десятилетнем будущем императоре Петре I во время его коронации в 1682 году, какими были иконы в домонгольской Руси и как выглядел холодильник для вина в XVIII веке — в Музеях Московского Кремля открылась выставка "Хранители времени", где можно узнать ответы на эти вопросы, а еще — интересные подробности о работе реставраторов.
"Реставрация помогает будущим поколениям отделять старое от нового, — говорит Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля. — Надеюсь, что работы, представленные на этой выставке, будут предметом не только пристального внимания, но и обсуждения зрителей".
Многие вещи из экспозиции долгое время хранились в запасниках и теперь впервые представлены в выставочных залах. В Успенской звоннице можно увидеть предметы, имеющие отношение к парадному царскому церемониалу, а в Патриаршем дворце — артефакты из кремлевских храмов и монастырей.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков

Шапка алмазная царя Петра Алексеевича, 1684 год

"Я сам предложил поработать над венцами и на два года окунулся в ту эпоху, было очень интересно! — говорит Вадим Яковлев, художник-реставратор по металлу. — За это время у нас прошло шесть реставрационных комиссий, хотя обычно бывает только две, контроль был почти каждый день. Я очень доволен результатом!"

Шапка алмазная царя Петра Алексеевича на выставке Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
1 из 12

Шапка алмазная царя Петра Алексеевича, 1684 год

"Я сам предложил поработать над венцами и на два года окунулся в ту эпоху, было очень интересно! — говорит Вадим Яковлев, художник-реставратор по металлу. — За это время у нас прошло шесть реставрационных комиссий, хотя обычно бывает только две, контроль был почти каждый день. Я очень доволен результатом!"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Шапка алмазная царя Ивана Алексеевича, 1687 год

Яковлев рассказывает, что на обоих венцах перед реставрацией были органические загрязнения и патина, некоторые камни шатались, другие и вовсе были отломаны и прикручены проволокой. В ходе работ оба экспоната разобрали на составные части, укрепили каждый элемент, основу, а затем смонтировали обратно.

Шапка алмазная царя Ивана Алексеевича на выставке Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
2 из 12

Шапка алмазная царя Ивана Алексеевича, 1687 год

Яковлев рассказывает, что на обоих венцах перед реставрацией были органические загрязнения и патина, некоторые камни шатались, другие и вовсе были отломаны и прикручены проволокой. В ходе работ оба экспоната разобрали на составные части, укрепили каждый элемент, основу, а затем смонтировали обратно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Над серебряной позолоченной большой императорской короной Анны Иоанновны (1730 год), украшенной алмазами, рубинами, турмалинами, реставратор работал по той же схеме, что и с венцами. Проблемы были очень похожими — загрязнения, патина.

Корона императрицы Анны Иоановны во время пресс-показа выставки Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
3 из 12

Над серебряной позолоченной большой императорской короной Анны Иоанновны (1730 год), украшенной алмазами, рубинами, турмалинами, реставратор работал по той же схеме, что и с венцами. Проблемы были очень похожими — загрязнения, патина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Это оплечье, которое надевали поверх царской одежды, было богато украшено жемчугом и драгоценными камнями, — объясняет Надежда Масленникова, сотрудник отдела реставрации книг, рукописей. — Они утеряны не из-за революционных коллизий, похоже, что украшения срезали почти сразу".

Эксперт уточняет, что с вероятностью 99 процентов эти небольшие бармы сшиты для коронации десятилетнего будущего императора Петра I в 1682 году. "Как все дети, он наверняка быстро рос и, скорее всего, драгоценности спороли, потому что вряд ли предполагали повторное использование вещи. Кстати, согласно описи, брата Петра, Ивана Алексеевича, короновали во взрослом наряде, принадлежавшем их отцу — Алексею Михайловичу".

Бармы отличает не только размер, но и элементы живописи на пергамене — портреты святых, которые сильно деформировались и потеряли часть красочного слоя, что было исправлено при реставрации.

Бармы на выставке Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
4 из 12

"Это оплечье, которое надевали поверх царской одежды, было богато украшено жемчугом и драгоценными камнями, — объясняет Надежда Масленникова, сотрудник отдела реставрации книг, рукописей. — Они утеряны не из-за революционных коллизий, похоже, что украшения срезали почти сразу".

Эксперт уточняет, что с вероятностью 99 процентов эти небольшие бармы сшиты для коронации десятилетнего будущего императора Петра I в 1682 году. "Как все дети, он наверняка быстро рос и, скорее всего, драгоценности спороли, потому что вряд ли предполагали повторное использование вещи. Кстати, согласно описи, брата Петра, Ивана Алексеевича, короновали во взрослом наряде, принадлежавшем их отцу — Алексею Михайловичу".

Бармы отличает не только размер, но и элементы живописи на пергамене — портреты святых, которые сильно деформировались и потеряли часть красочного слоя, что было исправлено при реставрации.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Эту шпалеру (безворсовый ковер) с музой истории Клио, изготовленную во Франции, купили в 1716 году для Петра I.

"К нам она поступила в тяжелом состоянии, была загрязнена, с частично распоротыми конструктивными швами, утратами частей полотна, — комментирует Елена Мухер, заведующая сектором реставрации тканей. — Также были заметны последствия грубой чинки XIX века (реставрации тогда еще не было) — штопку и аппликацию мы удалили".

Восполняли недостающее полотно при помощи шерстяных нитей, которые реставраторы, как обычно, красили сами — найти аналоги для полинявшего исходника почти нереально.

Шпалера Муза истории Клио на выставке Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
5 из 12

Эту шпалеру (безворсовый ковер) с музой истории Клио, изготовленную во Франции, купили в 1716 году для Петра I.

"К нам она поступила в тяжелом состоянии, была загрязнена, с частично распоротыми конструктивными швами, утратами частей полотна, — комментирует Елена Мухер, заведующая сектором реставрации тканей. — Также были заметны последствия грубой чинки XIX века (реставрации тогда еще не было) — штопку и аппликацию мы удалили".

Восполняли недостающее полотно при помощи шерстяных нитей, которые реставраторы, как обычно, красили сами — найти аналоги для полинявшего исходника почти нереально.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Исследователи считают, что корсаж и шлейф шили для Марии Федоровны — супруги императора Павла I — к его коронации 1796 года. К сожалению, юбка не сохранилась, вариант из шелкового рапса, который можно видеть сейчас, создан специально для выставки.

"В первый раз в руки реставраторов это платье попало в 1952 году, — продолжает Елена Мухер. — Кружево смонтировали не совсем верно, поэтому мы его демонтировали, очистили, укрепили и вернули на место, основываясь на аналогии с другими платьями того времени".

Корсаж, шлейф и туфли коронационного костюма императрицы Марии Федоровны на выставке Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
6 из 12

Исследователи считают, что корсаж и шлейф шили для Марии Федоровны — супруги императора Павла I — к его коронации 1796 года. К сожалению, юбка не сохранилась, вариант из шелкового рапса, который можно видеть сейчас, создан специально для выставки.

"В первый раз в руки реставраторов это платье попало в 1952 году, — продолжает Елена Мухер. — Кружево смонтировали не совсем верно, поэтому мы его демонтировали, очистили, укрепили и вернули на место, основываясь на аналогии с другими платьями того времени".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Предположительно, доска иконы "Святые Борис и Глеб" относится к XII веку, но живопись того периода, к сожалению, утрачена, — говорит Сергей Черепанов, заведующий сектором реставрации живописи. — Самый ранний живописный слой, который мы нашли, относится к XVII веку".

Но эксперт подчеркивает, что статичность фигур соответствует домонгольскому канону. "Вполне возможно, что иконописец XVII века ориентировался на то, что было до него, — поясняет реставратор. — Он мог соскоблить краску — это было распространенной практикой, — но писал по исходным силуэтам".

Еще одна особенность иконы — реставрация проведена только частично: удалена треть потемневшего покрытия и сделаны многочисленные пробы — "полосы", позволяющие взглянуть на самые ранние слои.

"Впереди еще не меньше трех-пяти лет, — добавляет Сергей Черепанов. — Пока не принято решение, открываем ли мы живопись "до автора" или нет".

Выставка Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
7 из 12

"Предположительно, доска иконы "Святые Борис и Глеб" относится к XII веку, но живопись того периода, к сожалению, утрачена, — говорит Сергей Черепанов, заведующий сектором реставрации живописи. — Самый ранний живописный слой, который мы нашли, относится к XVII веку".

Но эксперт подчеркивает, что статичность фигур соответствует домонгольскому канону. "Вполне возможно, что иконописец XVII века ориентировался на то, что было до него, — поясняет реставратор. — Он мог соскоблить краску — это было распространенной практикой, — но писал по исходным силуэтам".

Еще одна особенность иконы — реставрация проведена только частично: удалена треть потемневшего покрытия и сделаны многочисленные пробы — "полосы", позволяющие взглянуть на самые ранние слои.

"Впереди еще не меньше трех-пяти лет, — добавляет Сергей Черепанов. — Пока не принято решение, открываем ли мы живопись "до автора" или нет".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Холодильник для напитков в XVIII веке — это сосуд не только для охлаждения, но и для нагревания. Этот экспонат — подарок Петру I от короля Дании Фредерика IV. До реставрации он был в ужасающем состоянии — при касании частицы стекла осыпались, но после двух лет работы угрозы для уникального артефакта нет.

Холодильник, подаренный царю Петру I королем Дании Фредериком IV, на выставке Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
8 из 12

Холодильник для напитков в XVIII веке — это сосуд не только для охлаждения, но и для нагревания. Этот экспонат — подарок Петру I от короля Дании Фредерика IV. До реставрации он был в ужасающем состоянии — при касании частицы стекла осыпались, но после двух лет работы угрозы для уникального артефакта нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Еще один подарок российскому правителю, на этот раз Федору Иоанновичу, младшему сыну Ивана Грозного, от польского короля Сигизмунда III — западноевропейский шлем второй половины XVI века сильно пострадал во время пожара 1737 года и последующих непрофессиональных чисток, уничтоживших значительную часть оригинальной позолоты.

"Мы не могли использовать "химию" — было непонятно, в каком он состоянии, существовала опасность вместе со ржавчиной снять оставшуюся позолоту, — рассказывает Владимир Вычужанин, заведующий отделом научной реставрации и консервации. — Решили использовать лазерные очистку и сварку. Еще 20 лет назад такие технологии были недоступны".

Шлем 16 века на выставке Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
9 из 12

Еще один подарок российскому правителю, на этот раз Федору Иоанновичу, младшему сыну Ивана Грозного, от польского короля Сигизмунда III — западноевропейский шлем второй половины XVI века сильно пострадал во время пожара 1737 года и последующих непрофессиональных чисток, уничтоживших значительную часть оригинальной позолоты.

"Мы не могли использовать "химию" — было непонятно, в каком он состоянии, существовала опасность вместе со ржавчиной снять оставшуюся позолоту, — рассказывает Владимир Вычужанин, заведующий отделом научной реставрации и консервации. — Решили использовать лазерные очистку и сварку. Еще 20 лет назад такие технологии были недоступны".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Мы не знаем, стреляли из этих пистолетов или нет, — признается Олег Коликов, художник-реставратор по металлу. — Такое первостатейное оружие, сделанное для царя, было не боевым, а декоративным".

Эта пара датируется 60-70-ми годами XVII века и в описях двумя столетиями позже фигурирует под номером один. До реставрации у памятника были значительные утраты инкрустации из перламутра и дерева, на металлических частях — продукты коррозии и органические загрязнения.

Выставка Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
10 из 12

"Мы не знаем, стреляли из этих пистолетов или нет, — признается Олег Коликов, художник-реставратор по металлу. — Такое первостатейное оружие, сделанное для царя, было не боевым, а декоративным".

Эта пара датируется 60-70-ми годами XVII века и в описях двумя столетиями позже фигурирует под номером один. До реставрации у памятника были значительные утраты инкрустации из перламутра и дерева, на металлических частях — продукты коррозии и органические загрязнения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Еще один яркий экспонат в Патриаршем дворце — Евангелие XVII века в окладе. Над ним работали специалисты по реставрации живописи, металла и бумаги.

"Мы занимались крышкой, — уточняет Сергей Черепанов. — Сложность заключалась в том, что ее делали под оклад и синий фон не был покрыт никаким защитным слоем, из-за чего на нем остались пятна канифоли".

Евангелия Печатного двора 1644 года и оклад Евангелия на выставке Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
11 из 12

Еще один яркий экспонат в Патриаршем дворце — Евангелие XVII века в окладе. Над ним работали специалисты по реставрации живописи, металла и бумаги.

"Мы занимались крышкой, — уточняет Сергей Черепанов. — Сложность заключалась в том, что ее делали под оклад и синий фон не был покрыт никаким защитным слоем, из-за чего на нем остались пятна канифоли".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Калька — это целлюлозные волокна, которые обработаны канифолью, из-за чего бумага очень быстро разрушается, — объясняет Татьяна Парфенова, заведующая сектором реставрации бумаг, книг и графических материалов. — Поэтому можно сказать, что реставраторы просто спасли эти архитектурные обмеры Чудова монастыря, который, как известно, был уничтожен в 1930-е годы".

Выставка Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
12 из 12

"Калька — это целлюлозные волокна, которые обработаны канифолью, из-за чего бумага очень быстро разрушается, — объясняет Татьяна Парфенова, заведующая сектором реставрации бумаг, книг и графических материалов. — Поэтому можно сказать, что реставраторы просто спасли эти архитектурные обмеры Чудова монастыря, который, как известно, был уничтожен в 1930-е годы".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КультураПетр IМосковский Кремль (музей-заповедник)МоскваЕлена Гагарина
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