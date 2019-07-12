Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T02:28Z
https://ria.ru/20190712/1556436369.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149419/36/1494193666_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3dd965eb52de1d0a38943df69b7176b2.jpg
РИА Новости
Туризм

Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск

02:28
960
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфисный работник
Офисный работник
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Согласно американскому исследованию, люди, получающие высокую зарплату, во время отпуска вынуждены ежедневно уделять время работе, в то время как сотрудники с небольшим окладом, могут наслаждаться отдыхом, сообщает Travel and Leisure.
Исследование проводилось компанией, созданной для поиска и установления деловых контактов. Это социальная сеть, в которой зарегистрировано более 500 миллионов пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса.
Результаты показали, что 59% сотрудников во время отпуска минимум раз в день проверяют почту или созваниваются с коллегами. Вероятность того, что отдых превратится в работу, увеличивается вместе с зарплатой. Выяснилось, что люди, получающие оклад, значительно выше среднего по стране, не имеют возможности полностью отключиться от дел. Половина из них (47%) около пяти раз в день решают рабочие вопросы, находясь в отпуске.
Более 90% работников с высокой зарплатой признались, что с ними ежедневно связывались, несмотря на то, что они были на отдыхе.
"Благодаря технологиям стало легче быть доступным, где бы мы ни находились, а поддерживать личные границы становится все труднее", - говорит эксперт по вопросам карьеры Блэр Декабреле.

"Если вы всегда держите все под контролем и не имеете возможности отключиться в отпуске, то, скорее всего у вас возникнет профессиональное и эмоциональное выгорание", - резюмирует он.

Девушки общаются в кафе
5 июля, 05:45
Туристы рассказали об идеальном отпуске
722211
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСША
Рекомендуем
Авиабилеты и паспорта
Названы страны, ставшие лидерами по популярности у россиян весной
РИА
Новости
В Лондоне умерла юная скрипачка российского происхождения
Председатель Совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Лента
новостей
Депрессия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Французский режиссер Люк Бессон
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории
Девушка в солнцезащитных очках
Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
Певица Лайма Вайкуле
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Болельщики сборной Алжира празднуют выход команды в полуфинал Кубка африканских наций
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Грибы
Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
Олег Кожемяко
В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ, который поможет узнать гражданство всех людей в США
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о недоверии к криптовалютам
За рулем автомобиля
Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Россия начала поставки С-400 в Турцию
10:42Мэр Екатеринбурга оценил стоимость отказа от второй смены в школах
10:41Конюхов с экспедицией посетит место гибели линкора "Новороссийск"
10:41Следствие проверяет, насиловал ли Хачатурян своих дочерей
10:38Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера
10:35Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
Лента новостейМолния