Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Согласно американскому исследованию, люди, получающие высокую зарплату, во время отпуска вынуждены ежедневно уделять время работе, в то время как сотрудники с небольшим окладом, могут наслаждаться отдыхом, Согласно американскому исследованию, люди, получающие высокую зарплату, во время отпуска вынуждены ежедневно уделять время работе, в то время как сотрудники с небольшим окладом, могут наслаждаться отдыхом, сообщает Travel and Leisure.

Исследование проводилось компанией, созданной для поиска и установления деловых контактов. Это социальная сеть, в которой зарегистрировано более 500 миллионов пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса.

Результаты показали, что 59% сотрудников во время отпуска минимум раз в день проверяют почту или созваниваются с коллегами. Вероятность того, что отдых превратится в работу, увеличивается вместе с зарплатой. Выяснилось, что люди, получающие оклад, значительно выше среднего по стране, не имеют возможности полностью отключиться от дел. Половина из них (47%) около пяти раз в день решают рабочие вопросы, находясь в отпуске.

Более 90% работников с высокой зарплатой признались, что с ними ежедневно связывались, несмотря на то, что они были на отдыхе.

"Благодаря технологиям стало легче быть доступным, где бы мы ни находились, а поддерживать личные границы становится все труднее", - говорит эксперт по вопросам карьеры Блэр Декабреле.