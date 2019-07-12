Лучшие фото недели: забег с женой на шее, показ мод и кот-фотолюбитель

Показ коллекции Hannibal Laguna на Неделе моды Mercedes-Benz в Мадриде.
Игроки во время матча на чемпионате Республики Алтай по кок-бору.
Игроки во время матча на чемпионате Республики Алтай по кок-бору.
Перформанс активистов, выступающих за права животных, в Памплоне, где проводят бои быков.
Перформанс активистов, выступающих за права животных, в Памплоне, где проводят бои быков.
Игрок "Локомотива" Федор Смолов на церемонии награждения после матча за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и "Локомотивом".
Игрок "Локомотива" Федор Смолов на церемонии награждения после матча за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и "Локомотивом".
Встреча Владимира Путина с президентом Боливии Эво Моралесом.
Встреча Владимира Путина с президентом Боливии Эво Моралесом.
Участники военно-исторического фестиваля "Белый город" в Белгородской области.
Участники военно-исторического фестиваля "Белый город" в Белгородской области.
Тропический карнавал в Париже.
Самолет тушит пожар на юго-востоке Франции.
Последствия наводнения в Новом Орлеане.
Последствия наводнения в Новом Орлеане.
Восточносибирская рысь Гайка с одним из двух детенышей, родившихся 20 мая, в Московском зоопарке.
Восточносибирская рысь Гайка с одним из двух детенышей, родившихся 20 мая, в Московском зоопарке.
Люди кланяются статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне в 25-ю годовщину смерти Ким Ир Сена.
Люди кланяются статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне в 25-ю годовщину смерти Ким Ир Сена.
Девушки на празднике Ивана Купалы на Украине.
Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.
Борис Джонсон ест мороженое во время посещения острова Барри-Холмс.
Борис Джонсон ест мороженое во время посещения острова Барри-Холмс.
Пляж в Дурресе на побережье Адриатического моря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед заседанием Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед заседанием Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.
Показ мод на ежегодных скачках в южноафриканском Дурбане.
Дети катаются на качелях в лагере беженцев Аль-Шати в секторе Газа.
Фестиваль Сан-Фермин в Испании.
Наводнение в Тафалье на севере Испании.
Поклонники Brazil chat на стадионе перед началом матча в Рио-де-Жанейро.
Житель Афин голосует на досрочных парламентских выборах.
Житель Афин голосует на досрочных парламентских выборах.
Молодые люди целуются на открытии фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.
Победители чемпионата мира по ношению жен Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене из Литвы.
Победители чемпионата мира по ношению жен Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене из Литвы.
Пешеходы идут по сломанному мосту в Бангладеш.
Певица Бекки Джи выступает в шоу Amazon Music's Prime Day в Нью-Йорке.
Певица Бекки Джи выступает в шоу Amazon Music's Prime Day в Нью-Йорке.
Кот обнюхивает фотоаппарат перед матчем за Кубок африканских наций 2019 в Египте.
Кот обнюхивает фотоаппарат перед матчем за Кубок африканских наций 2019 в Египте.
Выступление барабанщиц на праздновании Дня города в Калининграде.
Выступление барабанщиц на праздновании Дня города в Калининграде.
Участницы этапа Кубка Strong Waves Tour по сапсерфингу во Владивостоке.
Участницы этапа Кубка Strong Waves Tour по сапсерфингу во Владивостоке.