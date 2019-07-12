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РИА Новости

Лучшие фото недели: забег с женой на шее, показ мод и кот-фотолюбитель

Вчера, 11:34
5548
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Gabriel Bouys

Показ коллекции Hannibal Laguna на Неделе моды Mercedes-Benz в Мадриде.

Модель на показе Hannibal Laguna в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
1 из 30

Показ коллекции Hannibal Laguna на Неделе моды Mercedes-Benz в Мадриде.

© AFP 2019 / Gabriel Bouys
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Игроки во время матча на чемпионате Республики Алтай по кок-бору.

Чемпионат Республики Алтай по национальной игре кок-бору
2 из 30

Игроки во время матча на чемпионате Республики Алтай по кок-бору.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2019 / Ander Gillenea

Перформанс активистов, выступающих за права животных, в Памплоне, где проводят бои быков.

Активисты, выступающие за права животных, во время акции в испанском городе Памплона
3 из 30

Перформанс активистов, выступающих за права животных, в Памплоне, где проводят бои быков.

© AFP 2019 / Ander Gillenea
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Игрок "Локомотива" Федор Смолов на церемонии награждения после матча за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и "Локомотивом".

Игрок Локомотива Фёдор Смолов на церемонии награждения после окончания матча за Суперкубок России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Локомотив (Москва)
4 из 30

Игрок "Локомотива" Федор Смолов на церемонии награждения после матча за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и "Локомотивом".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Встреча Владимира Путина с президентом Боливии Эво Моралесом.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом
5 из 30

Встреча Владимира Путина с президентом Боливии Эво Моралесом.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкГрузовик участника ралли "Шелковый путь" во время прохождения этапа в Иркутской области.
Грузовик участника ралли Шелковый путь во время прохождения этапа в Иркутской области
6 из 30
Грузовик участника ралли "Шелковый путь" во время прохождения этапа в Иркутской области.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Участники военно-исторического фестиваля "Белый город" в Белгородской области.

Участники военно-исторического фестиваля Белый город в Белгородской области
7 из 30

Участники военно-исторического фестиваля "Белый город" в Белгородской области.

© РИА Новости / Антон Вергун
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© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Тропический карнавал в Париже.

Тропический карнавал в Париже
8 из 30

Тропический карнавал в Париже.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Christophe Simon

Самолет тушит пожар на юго-востоке Франции.

Самолет во время тушения пожара на юго-востоке Франции
9 из 30

Самолет тушит пожар на юго-востоке Франции.

© AFP 2019 / Christophe Simon
© AP Photo / Matthew Hinton

Последствия наводнения в Новом Орлеане.

Последствия наводнения в Новом Орлеане
10 из 30

Последствия наводнения в Новом Орлеане.

© AP Photo / Matthew Hinton
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Восточносибирская рысь Гайка с одним из двух детенышей, родившихся 20 мая, в Московском зоопарке.

Восточносибирская рысь Гайка детенышем в вольере Московского зоопарка
11 из 30

Восточносибирская рысь Гайка с одним из двух детенышей, родившихся 20 мая, в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© AFP 2019 / Kim Won Jin

Люди кланяются статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне в 25-ю годовщину смерти Ким Ир Сена.

Люди кланяются статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в 25-ю годовщину смерти Ким Ир Сена в Пхеньяне
12 из 30

Люди кланяются статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне в 25-ю годовщину смерти Ким Ир Сена.

© AFP 2019 / Kim Won Jin
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Девушки на празднике Ивана Купалы на Украине.

Девушки во время праздника Ивана Купалы на Украине
13 из 30

Девушки на празднике Ивана Купалы на Украине.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Alexey Pavlishak

Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.

Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
14 из 30

Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму.

© REUTERS / Alexey Pavlishak
© REUTERS / POOL / Frank Augstein

Борис Джонсон ест мороженое во время посещения острова Барри-Холмс.

Борис Джонсон ест мороженое во время посещения Барри-Холмс
15 из 30

Борис Джонсон ест мороженое во время посещения острова Барри-Холмс.

© REUTERS / POOL / Frank Augstein
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Пляж в Дурресе на побережье Адриатического моря.

Пляж на побережье Адриатического моря в Дурресе
16 из 30

Пляж в Дурресе на побережье Адриатического моря.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед заседанием Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
17 из 30

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед заседанием Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре.

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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© AFP 2019 / Rajesh Jantilal

Показ мод на ежегодных скачках в южноафриканском Дурбане.

Модель во время показа мод на ежегодных скачках в Дурбане
18 из 30

Показ мод на ежегодных скачках в южноафриканском Дурбане.

© AFP 2019 / Rajesh Jantilal
© AFP 2019 / Mohammed Abed

Дети катаются на качелях в лагере беженцев Аль-Шати в секторе Газа.

Палестинские дети катаются на качелях в лагере беженцев Аль-Шати в городе Газа
19 из 30

Дети катаются на качелях в лагере беженцев Аль-Шати в секторе Газа.

© AFP 2019 / Mohammed Abed
© AFP 2019 / Ander Gillenea

Фестиваль Сан-Фермин в Испании.

Фестиваль Сан-Фермин в Испании
20 из 30

Фестиваль Сан-Фермин в Испании.

© AFP 2019 / Ander Gillenea
© REUTERS / Susana Vera

Наводнение в Тафалье на севере Испании.

Последствия наводнения в Тафалье, Испания
21 из 30

Наводнение в Тафалье на севере Испании.

© REUTERS / Susana Vera
© AFP 2019 / Juan Mabromata

Поклонники Brazil chat на стадионе перед началом матча в Рио-де-Жанейро.

Поклонники Brazil chat на стадионе перед началом матча против Перу в Рио-де-Жанейро, Бразилия
22 из 30

Поклонники Brazil chat на стадионе перед началом матча в Рио-де-Жанейро.

© AFP 2019 / Juan Mabromata
© AP Photo / Yorgos Karahalis

Житель Афин голосует на досрочных парламентских выборах.

Мужчина голосует на избирательном участке в Афинах. 7 июля 2019
23 из 30

Житель Афин голосует на досрочных парламентских выборах.

© AP Photo / Yorgos Karahalis
© REUTERS / Jon Nazca

Молодые люди целуются на открытии фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.

Молодые люди целуются на открытии фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. 6 июля 2019
24 из 30

Молодые люди целуются на открытии фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Lehtikuva/Timo Hartikainen

Победители чемпионата мира по ношению жен Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене из Литвы.

Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене из Литвы во время Чемпионата мира по ношению жен в Сонкаярви, Финляндия
25 из 30

Победители чемпионата мира по ношению жен Витаутас Киркляускас и Неринга Киркляускене из Литвы.

© REUTERS / Lehtikuva/Timo Hartikainen
© AFP 2019 / STR

Пешеходы идут по сломанному мосту в Бангладеш.

Пешеходы переходят сломанный мост в Силхете, Бангладеш
26 из 30

Пешеходы идут по сломанному мосту в Бангладеш.

© AFP 2019 / STR
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Певица Бекки Джи выступает в шоу Amazon Music's Prime Day в Нью-Йорке.

Певица Бекки Джи выступает на шоу Amazon Music's Prime Day в Нью-Йорке
27 из 30

Певица Бекки Джи выступает в шоу Amazon Music's Prime Day в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AFP 2019 / Giuseppe Cacace

Кот обнюхивает фотоаппарат перед матчем за Кубок африканских наций 2019 в Египте.

Кот обнюхивает фотоаппарат перед матчем между командами Ганы и Туниса за Кубок африканских наций 2019 в Египте. 8 июля 2019 года
28 из 30

Кот обнюхивает фотоаппарат перед матчем за Кубок африканских наций 2019 в Египте.

© AFP 2019 / Giuseppe Cacace
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Выступление барабанщиц на праздновании Дня города в Калининграде.

Выступление барабанщиц во время празднования Дня города в Калининграде
29 из 30

Выступление барабанщиц на праздновании Дня города в Калининграде.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участницы этапа Кубка Strong Waves Tour по сапсерфингу во Владивостоке.

Участницы четвертого этапа Кубка Strong Waves Tour по сапсёрфингу во Владивостоке
30 из 30

Участницы этапа Кубка Strong Waves Tour по сапсерфингу во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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