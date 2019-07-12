В пострадавших от землетрясения районах Японии туристам предоставят скидки

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Министерство туризма Японии планирует предоставлять скидки размером в три тысячи иен (1800 рублей) туристам, которые остановятся в северо-западных районах Японии, пострадавших от землетрясения, Министерство туризма Японии планирует предоставлять скидки размером в три тысячи иен (1800 рублей) туристам, которые остановятся в северо-западных районах Японии, пострадавших от землетрясения, сообщает NewsOnJapan.

В июне на северо-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7 балла, в ходе которого была объявлена угроза цунами. Пострадали префектуры Ямагата и Ниигата.

С 19 июля всем туристам, которые остановятся в отелях, расположенных в этих регионах, предоставят скидки на проживание. Как сообщает министерство туризма страны, эти меры приняты для поддержки местной туристической индустрии.