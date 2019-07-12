В галерее "Триумф" открывается выставка, посвященная "книге художника"

Будут представлены иллюстрации, офорты, керамические барельефы, живопись, фото-дневники и "книги художников" как широко известных, так и молодых авторов. Все эти разножанровые произведения объединяет наличие элементов книжной культуры – сюжетность, логика повествования.

Книга художника (Libvre d’artist) – это малотиражные графические издания по литературным произведениям, которые в начале XX века делали, в том числе, и такие художники как Пикассо, Ренуар и Моне. Сейчас в этом жанре решили себя попробовать Хаим Сокол, Антон Тотибадзе, Павел Пепперштейн, Иван Лунгин, Uno Moralez, Таисия Короткова и многие другие.