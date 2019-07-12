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РИА Новости
Культура

В галерее "Триумф" открывается выставка, посвященная "книге художника"

04:45
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© Галерея "Триумф"Галерея "Триумф". Групповая выставка "Библиотека"
Галерея Триумф. Групповая выставка Библиотека
© Галерея "Триумф"
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В галерее "Триумф" сегодня открывается групповая выставка "Библиотека", посвященная "книге художника".
Будут представлены иллюстрации, офорты, керамические барельефы, живопись, фото-дневники и "книги художников" как широко известных, так и молодых авторов. Все эти разножанровые произведения объединяет наличие элементов книжной культуры – сюжетность, логика повествования.
Книга художника (Libvre d’artist) – это малотиражные графические издания по литературным произведениям, которые в начале XX века делали, в том числе, и такие художники как Пикассо, Ренуар и Моне. Сейчас в этом жанре решили себя попробовать Хаим Сокол, Антон Тотибадзе, Павел Пепперштейн, Иван Лунгин, Uno Moralez, Таисия Короткова и многие другие.
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