Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-06-26T15:43Z
https://ria.ru/20190712/1555937902.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

13 июля: Собор двенадцати апостолов

10:00
140
Религиозные праздники 13 июля
Собор двенадцати апостолов
Этот праздник — на следующий день после чествования памяти апостолов Петра и Павла — упоминается в исторических источниках с IV века. Он посвящен 12 ближайшим ученикам Христа.
Греческое слово "апостол" означает "посланник, слуга". Это праздник посланников, слуг Божиих. Он сам избрал их на служение людям, и они, оставив родных, дома и дела, неотлучно следовали за ним, разделяли его лишения и страдания и, исполняя его волю, проповедовали его учение по городам и странам.
И только один из избранников — Иуда Искариот — не выдержал возложенной на него миссии, и его, по жребию, заменил Матфий.
Все они – кроме святого Иоанна Богослова – завершили свою миссию на земле, приняв венец мученичества ха Христа
Петр, первый епископ Римский — проповедовал в Никее, Сирии, Малой Азии, Сицилии, Коринфе, Испании, Карфагене, Египте, Британии. В 67 году распят в Риме вниз головой. Мощи его хранятся в Риме.
Андрей Первозванный, брат Петра — проповедовал в Византии, Фракии, Македонии, Малой Азии, Алании, Крыму, Причерноморье, на Руси. Около 62 года в Патрах распят на кресте в виде буквы Х. Часть его главы хранится в Амальфи.
Иаков Заведеев, брат Иоанна Богослова — проповедовал в Испании. Около 44 года при царе Ироде Агриппе I усечен мечом в Иерусалиме.
Иоанн Богослов, которому Иисус на кресте поручил заботиться о Своей Матери - проповедовал в Малой Азии, Иерусалиме, Ефесе, на острове Патмос. В начале II века (около 106 года) мирно скончался в Ефесе.
Филипп, земляк Петра и Андрея — проповедовал в Сирии, Малой Азии с апостолом Варфоломеем, а также в Греции, Аравии, Эфиопии, Фригии. Распят вниз головой в Иераполе (Фригия) в I веке. Мощи его хранятся в храме 12-ти апостолов в Риме, а рука – во Флоренции.
Варфоломей, призванный Христом четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом — проповедовал в Сирии, Малой Азии – с апостолом Филиппом, потом в Индии и Великой Армении. В I веке в Баку распят язычниками вниз головой, потом его еще живым сняли с креста, содрали с него кожу и отрубили голову. Часть его мощей хранится в Риме.
Фома по прозвищу Близнец — проповедовал в Индии, Парфии, Мидии, Персии. В I веке в Индии скончался, пронзенный пятью копьями. Части его мощей хранятся в Индии, Италии, Венгрии и на Афоне.
Матфей, бывший мытарь Левий, первый евангелист - проповедовал в Македонии, Сирии, Персии, Парфии, Мидии, Эфиопии. В 60 году в Африке распят на земле и сожжен людоедами.
Иаков Алфеев, брат Иуды Иаковлева, а возможно и Матфея - проповедовал в Эдессе, Иудее, Газе, Южной Палестине, Египте. В I веке распят на кресте в Египте.
Иуда Иаковлев или Фаддей, сводный брат Иисуса Христа (сын Иосифа Обручника от первой жены) — проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии. В Армении около 86 года распят на кресте и пронзен стрелами.
Симон Зилот или Канонит - проповедовал в Египте, Мавритании, Ливии, Нумидии, Киринии, Абхазии. В I веке в Абхазии распят на кресте.
Матфий, избранный по жребию в число 12-ти вместо Иуды Искариота — проповедовал в Иудее, Колхиде, Македонии. Около 63 года побит камнями в Иудее. Глава его хранится в Риме, а часть мощей в Трире.
И только апостол Павел не вошел в число 12 избранных. При жизни Христа он был Савлом, ярым гонителем его учеников. Но Господь призвал его на апостольское служение, и он исполнил его так, что теперь вместе с Петром именуется перврверховным.
100100
Обсудить 0
Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
В Туве десять человек утонули при попытке пересечь реку на автомобиле
РИА
Новости
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
В Лондоне умерла юная скрипачка российского происхождения
Бизнесмен Олег Дерипаска
Переезд из-под тени британской короны: Дерипаска увез деньги в Калининград
Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море
Король океана. На что будет способен новый российский авианосец
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Автомобиль полиции в Киеве
СМИ: в офисе президента Украины проходят обыски
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
10:06Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве
10:04В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей
10:02Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы "божественной шаурмы"
09:54В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3
09:52В Китае шесть школьников утонули в реке
Лента новостейМолния