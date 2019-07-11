Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T21:06Z
https://ria.ru/20190711/1556441031.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155644/09/1556440935_0:0:2790:1570_1036x0_80_0_0_f2400af553e2064c9e78ee23a7b1dd29.jpg
РИА Новости

Эксперт: назначение Развожаева врио главы Севастополя – удачное решение

Вчера, 21:06
268
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев (справа) во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Назначение на должность главы Севастополя Михаила Развожаева является удачным кадровым решением. Об этом в комментарии РИА Новости заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
"Это кадровое решение мне очень нравится. Я знаю Михаила Владимировича еще по Красноярскому краю, наблюдал за его карьерой, и в этом смысле мне кажется, что это очень удачное назначение", – сказал Потуремский.
Также он отметил, что одной из сильных сторон нового врио губернатора Севастополя является то, что он проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, в так называемой школе губернаторов.
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев во время встречи. 11 июля 2019
Вчера, 19:31
Путин лично сообщил Развожаеву о его назначении врио главы Севастополя
"Это, безусловно, еще один дополнительный сильный аргумент. Развожаев действительно выпускник школы губернаторов, поэтому он понимает и новые правила, и новые задачи, и это, безусловно, его сильная сторона", – заявил Потуремский.
Эксперт предположил, что одним из приоритетов в работе Развозжаева на посту главы города станет социальная сфера.
"Первое, что Развожаев будет делать, это формировать некие правила, приоритеты и задавать целевые показатели результатов. И я думаю, что вместе с этим приоритетной станет социальная сфера", – сказал эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, на которой сообщил о решении назначить его исполняющим обязанности губернатора Севастополя.
700000
Обсудить 0
Владимир ПутинМихаил РазвожаевСевастопольПолитика
Рекомендуем
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Турчак назвал закономерной отставку губернатора Севастополя
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев во время встречи. 11 июля 2019
Путин лично сообщил Развожаеву о его назначении врио главы Севастополя
Михаил Развожаев
Биография Михаила Развожаева
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
Лента
новостей
Правительство Севастополя уйдет в отставку вслед за губернатором
В заксобрании Севастополя прокомментировали отставку губернатора
Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров
Главу МВД Крыма сняли с должности
Выборы нового главы Севастополя могут пройти в сентябре 2020 года
Михаил Развожаев
Развожаев прокомментировал назначение на должность врио главы Севастополя
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Московская городская избирательная комиссия
Собяниной отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
В МВД проверяют сообщения о драке полицейского с машинистом метро
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Путин сменил губернатора Севастополя
Видеомост к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
23:45Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Лента новостейМолния