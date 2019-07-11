Эксперт: назначение Развожаева врио главы Севастополя – удачное решение

Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев (справа) во время встречи

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Назначение на должность главы Севастополя Михаила Развожаева является удачным кадровым решением. Об этом в комментарии РИА Новости заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

"Это кадровое решение мне очень нравится. Я знаю Михаила Владимировича еще по Красноярскому краю, наблюдал за его карьерой, и в этом смысле мне кажется, что это очень удачное назначение", – сказал Потуремский.

Также он отметил, что одной из сильных сторон нового врио губернатора Севастополя является то, что он проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, в так называемой школе губернаторов.

"Это, безусловно, еще один дополнительный сильный аргумент. Развожаев действительно выпускник школы губернаторов, поэтому он понимает и новые правила, и новые задачи, и это, безусловно, его сильная сторона", – заявил Потуремский.

Эксперт предположил, что одним из приоритетов в работе Развозжаева на посту главы города станет социальная сфера.

"Первое, что Развожаев будет делать, это формировать некие правила, приоритеты и задавать целевые показатели результатов. И я думаю, что вместе с этим приоритетной станет социальная сфера", – сказал эксперт.