ВС оставил в силе снятие с выборов в Раду экс-главы администрации Януковича

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Верховный суд Украины признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в депутаты Рады на внеочередных парламентских выборах, сообщила в четверг пресс-служба суда.

"Такое решение принято Верховным судом в составе коллегии судей Кассационного административного суда в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Андрея Клюева и "Либеральной партии Украины" к ЦИК", - говорится в сообщении пресс-службы на в Facebook

По данным пресс-службы, истец не смог предоставить надлежащих доказательств проживания на территории Украины в течении последних пяти лет.

Ранее ЦИК по решению суда зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Раду. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо с просьбой снять кандидатуру Клюева. Позже ЦИК отменил его регистрацию.

Клюева на Украине подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск, однако в марте 2017 года снял с розыска.