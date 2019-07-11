Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T20:47Z
https://ria.ru/20190711/1556440744.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150642/10/1506421036_0:235:2805:1813_1036x0_80_0_0_d8cead0de5dfad173f96d0fb34097700.jpg
РИА Новости

ВС оставил в силе снятие с выборов в Раду экс-главы администрации Януковича

Вчера, 20:47
305
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев. Архивное фото
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Верховный суд Украины признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в депутаты Рады на внеочередных парламентских выборах, сообщила в четверг пресс-служба суда.
"Такое решение принято Верховным судом в составе коллегии судей Кассационного административного суда в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Андрея Клюева и "Либеральной партии Украины" к ЦИК", - говорится в сообщении пресс-службы на в Facebook.
По данным пресс-службы, истец не смог предоставить надлежащих доказательств проживания на территории Украины в течении последних пяти лет.
Ранее ЦИК по решению суда зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Раду. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо с просьбой снять кандидатуру Клюева. Позже ЦИК отменил его регистрацию.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 11:42
Опрос показал падение рейтинга партии Зеленского
Клюева на Украине подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск, однако в марте 2017 года снял с розыска.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь. 10 июля 2019
10 июля, 16:42
Медведчук надеется, что на выборах в Раду не победит "партия войны"
000011
Обсудить 0
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
В СПЧ прокомментировали разговор Путина и Зеленского
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве. 11 июля 2019
Зеленский заявил, что не позволит навязывать планы по федерализации Украины
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
Лента
новостей
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал телефонный разговор Путина и Зеленского
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Михаил Развожаев
Развожаев прокомментировал назначение на должность врио главы Севастополя
Джереми Хант
Хант повторил обвинения в адрес RT и Sputnik на фоне отказа в аккредитации
Правительство Севастополя уйдет в отставку вслед за губернатором
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
Newsone обратился к международным организациям из-за угроз киевских властей
Московская городская избирательная комиссия
Мосгоризбирком объяснил отказ регистрировать оппозиционных кандидатов
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич поднял в ОБСЕ вопрос телемоста между Москвой и Киевом
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
На авианосце "Ламантин" можно будет разместить беспилотники
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
Лента новостейМолния