Скворцова рассказала, когда в России не будет полиомиелита

"Вы присутствуете все на подписании соглашения о создании полностью отечественного по полному циклу производства инактивированной вакцины против полиомиелита... Мы надеемся, что тот препарат, который к 2024 году должен уже производиться в достаточно большом объеме, позволит не только полностью закрыть проблему с полиомиелитом, но и будет очень востребован в мире, причем на всех континентах", - сказала Скворцова журналистам.