Скворцова рассказала, когда в России не будет полиомиелита

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Отечественная вакцина от полиомиелита появится в России, к 2024 году препарат позволит полностью решить проблему заболеваемости этой болезнью в стране, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Вы присутствуете все на подписании соглашения о создании полностью отечественного по полному циклу производства инактивированной вакцины против полиомиелита... Мы надеемся, что тот препарат, который к 2024 году должен уже производиться в достаточно большом объеме, позволит не только полностью закрыть проблему с полиомиелитом, но и будет очень востребован в мире, причем на всех континентах", - сказала Скворцова журналистам.
Соглашение о сотрудничестве в области производства препаратов, полностью разработанных отечественными специалистами, подписано между ФГБНУ "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН" и биофармацевтической компанией НАНОЛЕК, уточнила Скворцова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки товаров первой необходимости, лекарств, медоборудования, систем ЖКХ должны быть ограждены от торговых и санкционных ограничений. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала РИА Новости, что отечественная вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания.