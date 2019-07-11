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РИА Новости

Десять миротворцев пострадали в результате подрыва на мине в Мали

Вчера, 20:30
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© AP Photo / Rebecca BlackwellАвтомобиль миротворцев ООН в Мали
Автомобиль миротворцев ООН в Мали
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Автомобиль миротворцев ООН в Мали. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Десять сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) пострадали в результате подрыва мины сегодня утром на севере Мали, сообщается в Twitter миссии в этой западноафриканской стране.
"Одна из минозащищенных машин MINUSMA наехала на самодельное взрывное устройство/мину сегодня рано утром в ходе операции за пределами города Кидаль на севере Мали. Согласно предварительные данным, десять миротворцев пострадали, в том числе четверо из них серьезно", - говорится в сообщении миссии в Twitter.
Как указал в свою очередь заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, в этом году в Мали усилились вспышки насилия между коммунами – около 600 человек были убиты за первую половину 2019 года. По его словам, около 3,8 миллиона человек испытывают нехватку еды по всей стране, 548 тысяч из них остро нуждаются в еде и немедленной помощи. Кроме того, 1,4 миллиона человек нуждаются в срочной медицинской помощи и 1,3 миллиона человек нуждаются в чистой воде, добавил Хак.
Миссия MINUSMA была учреждена в апреле 2013 года для выполнения специальных задач в сфере безопасности в Мали. К октябрю 2018 года численность миссии превысила 15 тысяч человек.
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