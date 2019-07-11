В ДНР заявили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения

"Село оказалось на грани полного уничтожения. За последние несколько дней украинские военные выпустили по нему 71 артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция", — говорится в заявлении Пушилина.

Он добавил, что с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского на территории ДНР повреждено или полностью разрушено 278 домов и других строений, 64 объекта инфраструктуры, в том числе три детских сада, три школы и две больницы.