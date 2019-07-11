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РИА Новости

В ДНР заявили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения

Вчера, 19:19
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный блокпост сторонников федерализации у въезда в город Красноармейск. Архивное фото
Разрушенный блокпост сторонников федерализации у въезда в город Красноармейск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о критическом ухудшении ситуации из-за обстрелов на юге ДНР.
Ранее неоднократно сообщалось об обстрелах силовиками населенного пункта Красноармейское.

"Село оказалось на грани полного уничтожения. За последние несколько дней украинские военные выпустили по нему 71 артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра, повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция", — говорится в заявлении Пушилина.

Он добавил, что с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского на территории ДНР повреждено или полностью разрушено 278 домов и других строений, 64 объекта инфраструктуры, в том числе три детских сада, три школы и две больницы.
Ранения получили 22 жителя республики, трое из них — дети, один человек погиб.
"Эта статистика, увы, никак не вяжется с мирной риторикой Верховного главнокомандующего Украины. <...> Призываем глав стран — гарантов Минских соглашений <...> принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР", — сказал Пушилин.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Вчера, 19:03
Действия ВСУ в Донбассе угрожают работе журналистов, заявил Лукашевич
1513921741
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А Россия будет продолжать булки мять, и смотреть как там убивают наш народ не смотря ни на что ! Филькино международное право-то поважнее будет !
11 июля, 20:35
Андрей Стрижак
900104
Доколе?! Не пора ли изымать причастных фашистов с территории оккупированной Украины, допрашивать и придавать справедливому трибуналу по закону военного времени?! Где современные аналоги соединений С. А. Ковпака, А. Ф. Фёдорова, А. Н. Сабурова?!
11 июля, 19:58
Дмитрий Татаринов
810001
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