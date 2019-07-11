Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T19:13Z
https://ria.ru/20190711/1556438243.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152988/38/1529883898_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_57d95d8266e7d19d92ff9431e9e6a7a8.jpg
РИА Новости

Биография Михаила Развожаева

Вчера, 19:13
2102
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Владимирович Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске.
В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета. В 2016-2017 годах прошел обучение по программе Подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, в 2018 году окончил Программу развития кадрового управленческого резерва.
Трудовую деятельность начал во время обучения в университете в феврале 2002 года в профсоюзной организации студентов Красноярского государственного педагогического университета.
После окончания университета работал в различных коммерческих организациях.
С апреля 2003 года по октябрь 2008 года замещал должности государственной гражданской службы в Администрации губернатора Красноярского края.
С октября 2008 года по август 2012 года работал на руководящих должностях в Администрации губернатора Красноярского края.
С августа 2012 года по июль 2014 года - заместитель руководителя Администрации губернатора Красноярского края.
В июле 2014 года был назначен на должность советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.
С 1 октября 2014 года - заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.
С 3 октября по 15 ноября 2018 года временно исполнял обязанности главы республики Хакасия – председателя правительства Республики Хакасия.
29 ноября 2018 года на съезде Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" был избран членом Центрального штаба движения.
С 18 декабря 2018 года - руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".
11 июля 2019 года Михаил Развожаев назначен временно исполняющим обязанности главы Севастополя.
Михаил Развожаев - действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Офицер запаса, лейтенант.
Женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
410003
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Путин сменил губернатора Севастополя
РИА
Новости
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Биография Дмитрия Овсянникова
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
В заксобрании Севастополя прокомментировали отставку губернатора
Лента
новостей
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев во время встречи. 11 июля 2019
Путин лично сообщил Развожаеву о его назначении врио главы Севастополя
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев (справа) во время встречи
Эксперт: назначение Развожаева врио главы Севастополя – удачное решение
Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров
Главу МВД Крыма сняли с должности
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Выборы нового главы Севастополя могут пройти в сентябре 2020 года
Видеомост к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС
Московская городская избирательная комиссия
Собяниной отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
Приготовление шаурмы
Пермское кафе убрало рекламу "божественной шаурмы" после критики церкви
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского рассказали о телефонном разговоре с Путиным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
Лента новостейМолния