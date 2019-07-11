Биография Михаила Развожаева

В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета. В 2016-2017 годах прошел обучение по программе Подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, в 2018 году окончил Программу развития кадрового управленческого резерва.

Трудовую деятельность начал во время обучения в университете в феврале 2002 года в профсоюзной организации студентов Красноярского государственного педагогического университета.

После окончания университета работал в различных коммерческих организациях.

С апреля 2003 года по октябрь 2008 года замещал должности государственной гражданской службы в Администрации губернатора Красноярского края.

С октября 2008 года по август 2012 года работал на руководящих должностях в Администрации губернатора Красноярского края.

С августа 2012 года по июль 2014 года - заместитель руководителя Администрации губернатора Красноярского края.

В июле 2014 года был назначен на должность советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

С 1 октября 2014 года - заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

С 3 октября по 15 ноября 2018 года временно исполнял обязанности главы республики Хакасия – председателя правительства Республики Хакасия.

29 ноября 2018 года на съезде Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" был избран членом Центрального штаба движения.

С 18 декабря 2018 года - руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

11 июля 2019 года Михаил Развожаев назначен временно исполняющим обязанности главы Севастополя.

Михаил Развожаев - действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Офицер запаса, лейтенант.

Женат, у него двое детей.