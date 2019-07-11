Посол Финляндии обозначил позицию страны по антироссийским санкциям

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Финляндия не будет голосовать за отмену санкций в отношении России до тех пор, пока остаются причины их введения, заявил журналистам посол страны в Москве Микко Хаутала.

"Мы за санкции, потому что мы видим определенные причины, по которым они были введены. Если эти причины перестанут существовать, тогда мы с радостью будем голосовать за отмену этих санкций. Но пока причины остаются, мы не будет голосовать за их отмену", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.

Он отметил, что многие финские компании уже адаптировались к работе в условиях санкций, многие из них локализовали свое производство на территории России.

"Самое большое значение, которое имели эти санкции – это то, что сложно увидеть на статистике, это влияние на компании, которые принимают решения по поводу инвестиций в РФ, возможного расширения активности. Что касается нашего экспорта в целом, это было шоком для отдельных компаний. В данный момент наш экспорт в Россию из Финляндии – это менее 5% из нашего экспорта в целом. В прошлом году наш экспорт в другие страны вырос на 7%. Россия является важным рынком, но я бы не сказал, что Финляндия сильно от него зависит. У России также растет торговля с Китаем, другими партнерами. Таков сейчас мир – все мы можем найти других партнеров", - добавил Хаутала.