В подмосковной усадьбе "Архангельское" завершили реконструкцию освещения

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Работы по реконструкции систем наружного освещения завершены на территории музея-усадьбы "Архангельское" в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства благоустройства.

"В преддверии празднования 100-летия основания "Государственного музей-усадьбы "Архангельское" были проведены работы по реконструкции наружного освещения с установкой 350 светильников, 350 опор наружного освещения и проложено 15 километров кабеля", - говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что сосны и боярышник высадили на территории музея-усадьбы "Архангельское" в ходе субботника, приуроченного к 100-летию со дня основания музея.