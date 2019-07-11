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В подмосковной усадьбе "Архангельское" завершили реконструкцию освещения

Вчера, 19:07
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© РИА Новости / Алексей Панов / Перейти в фотобанкМузей-усадьба "Архангельское"
Музей-усадьба Архангельское
© РИА Новости / Алексей Панов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Работы по реконструкции систем наружного освещения завершены на территории музея-усадьбы "Архангельское" в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства благоустройства.

"В преддверии празднования 100-летия основания "Государственного музей-усадьбы "Архангельское" были проведены работы по реконструкции наружного освещения с установкой 350 светильников, 350 опор наружного освещения и проложено 15 километров кабеля", - говорится в сообщении.

В мае сообщалось, что сосны и боярышник высадили на территории музея-усадьбы "Архангельское" в ходе субботника, приуроченного к 100-летию со дня основания музея.
В 2017 году указом президента России "Архангельское" было отнесено к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. В настоящее время здесь проводится масштабная реконструкция.
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