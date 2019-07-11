Власти Воронежской области заинтересованы в сотрудничестве с ВТБ

ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области заинтересованы в совместной с ВТБ реализации национальных проектов, сообщает в четверг облправительство.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил 11 июля с заместителем президента – председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым вопросы расширения сотрудничества правительства области и банка, в том числе - в направлении развития поддержки малого и среднего предпринимательства.

"ВТБ финансирует предприятия различных отраслей и заинтересован в развитии экономического потенциала региона. Одним из стратегических направлений в рамках взаимодействия была и остается поддержка местного предпринимательства, в том числе, с использованием действующих механизмов льготного кредитования", - сказал Бортников.

По его словам, на данный момент ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Они реализуются совместно с Минпромторгом, министерством экономического развития (в рамках "Программы 1764"), министерством сельского хозяйства и корпорацией МСП.

Губернатор выразил уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве с банком.

"Мы заинтересованы в совместной работе над новыми инвестиционными проектами и надеемся на эффективное сотрудничество", - сказал Гусев.