Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T19:06Z
https://ria.ru/20190711/1556437977.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152962/88/1529628870_0:0:2738:1541_1036x0_80_0_0_8c4f8daec8552104db33d5ff8d472900.jpg
РИА Новости
Воронежская область

Власти Воронежской области заинтересованы в сотрудничестве с ВТБ

Вчера, 19:06
36
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлександр Гусев
Александр Гусев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области заинтересованы в совместной с ВТБ реализации национальных проектов, сообщает в четверг облправительство.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил 11 июля с заместителем президента – председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым вопросы расширения сотрудничества правительства области и банка, в том числе - в направлении развития поддержки малого и среднего предпринимательства.
"ВТБ финансирует предприятия различных отраслей и заинтересован в развитии экономического потенциала региона. Одним из стратегических направлений в рамках взаимодействия была и остается поддержка местного предпринимательства, в том числе, с использованием действующих механизмов льготного кредитования", - сказал Бортников.
По его словам, на данный момент ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Они реализуются совместно с Минпромторгом, министерством экономического развития (в рамках "Программы 1764"), министерством сельского хозяйства и корпорацией МСП.
Губернатор выразил уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве с банком.
Бюджет Воронежской области исполнили с рекордным профицитом
Вчера, 15:43
Бюджет Воронежской области исполнили с рекордным профицитом
"Мы заинтересованы в совместной работе над новыми инвестиционными проектами и надеемся на эффективное сотрудничество", - сказал Гусев.
По данным облправительства, на 1 июня 2019 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ компаниям малого и среднего бизнеса региона, составил 45,1 миллиарда рублей. В структуре кредитного портфеля в данном сегменте основную долю занимает АПК и пищевая промышленность (44%), а также торговые компании (15%). Отрасль жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов составляет 12%, ещё 7% приходится на предприятия транспорта и инфраструктурного строительства. Объемы привлеченных средств в сегменте малого и среднего бизнеса на 1 июня достигли 23,7 миллиарда рублей.
000001
Обсудить 0
Воронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьЭкономика
Рекомендуем
Бюджет Воронежской области исполнили с рекордным профицитом
Бюджет Воронежской области исполнили с рекордным профицитом
РИА
Новости
ПСБ, как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России, принял участие в Международном военно-техническом форуме Армия-2019. Стенд банка на форуме
Промсвязьбанк принял участие в международном форуме "Армия-2019"
В Анкаре госпитализировали около 20 лаборантов из-за отравления химикатом
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Лента
новостей
В Минфине призвали ужесточить ответственность за нелегальное кредитование
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев поддержал начало диалога между лидерами России и Украины
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Действия ВСУ в Донбассе угрожают работе журналистов, заявил Лукашевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития
Посол Финляндии: контрмеры России повлияли на рынок молочных продуктов
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Здание компании Siemens в Москве
Siemens учитывает спрос для СПГ-проектов при локализации выпуска турбин
Во Франции завели дело после эвтаназии парализованного мужчины
В Минфине рассказали, как решить проблему транспортного налога на роскошь
Здание гипермаркета IKEA (ИКЕА)
В подмосковном Есипово открыли крупный дистрибьюторский центр IKEA
Россия выступила за скорейшее согласование "хлебного перемирия" в Донбассе
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 декабря 2018
Глава Минсельхоза рассказал об эффекте от продовольственного эмбарго
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
Лента новостейМолния