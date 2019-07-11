Власти Воронежской области заинтересованы в сотрудничестве с ВТБ

ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Власти Воронежской области заинтересованы в совместной с ВТБ реализации национальных проектов, сообщает в четверг облправительство.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил 11 июля с заместителем президента – председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым вопросы расширения сотрудничества правительства области и банка, в том числе - в направлении развития поддержки малого и среднего предпринимательства.
"ВТБ финансирует предприятия различных отраслей и заинтересован в развитии экономического потенциала региона. Одним из стратегических направлений в рамках взаимодействия была и остается поддержка местного предпринимательства, в том числе, с использованием действующих механизмов льготного кредитования", - сказал Бортников.
По его словам, на данный момент ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Они реализуются совместно с Минпромторгом, министерством экономического развития (в рамках "Программы 1764"), министерством сельского хозяйства и корпорацией МСП.
Губернатор выразил уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве с банком.
"Мы заинтересованы в совместной работе над новыми инвестиционными проектами и надеемся на эффективное сотрудничество", - сказал Гусев.
По данным облправительства, на 1 июня 2019 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ компаниям малого и среднего бизнеса региона, составил 45,1 миллиарда рублей. В структуре кредитного портфеля в данном сегменте основную долю занимает АПК и пищевая промышленность (44%), а также торговые компании (15%). Отрасль жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов составляет 12%, ещё 7% приходится на предприятия транспорта и инфраструктурного строительства. Объемы привлеченных средств в сегменте малого и среднего бизнеса на 1 июня достигли 23,7 миллиарда рублей.