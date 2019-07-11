Действия ВСУ в Донбассе угрожают работе журналистов, заявил Лукашевич

ВЕНА, 11 июл – РИА Новости. Действия украинских силовиков в Донбассе продолжают нести угрозу работе журналистов, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Действия украинских силовиков продолжают нести угрозу работе журналистов. Очередной случай прицельного огня с украинских позиций по российским репортерам зафиксирован 7 июля в поселке Коминтерново. Там под обстрел попали корреспонденты телеканала "Звезда", снимавшие репортаж о разрушениях на площади перед домом культуры", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

Он также напомнил, что российские журналисты были обстреляны на окраинах Донецка 27 июня и 2 июля – речь о фотокорреспонденте РИА Новости и съемочной группе ВГТРК.