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РИА Новости

Действия ВСУ в Донбассе угрожают работе журналистов, заявил Лукашевич

Вчера, 19:03
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 11 июл – РИА Новости. Действия украинских силовиков в Донбассе продолжают нести угрозу работе журналистов, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Действия украинских силовиков продолжают нести угрозу работе журналистов. Очередной случай прицельного огня с украинских позиций по российским репортерам зафиксирован 7 июля в поселке Коминтерново. Там под обстрел попали корреспонденты телеканала "Звезда", снимавшие репортаж о разрушениях на площади перед домом культуры", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Он также напомнил, что российские журналисты были обстреляны на окраинах Донецка 27 июня и 2 июля – речь о фотокорреспонденте РИА Новости и съемочной группе ВГТРК.
"Пострадали и представители СМИ отдельных районов Донецкой области. Восьмого июля в Горловке под огонь попала съемочная группа местного телеканала "6ТВ", - отметил постпред.
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ОБСЕДонбассВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашевичРоссияВ мире
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