Свыше 40 километров дорог отремонтируют в Лобне до конца лета

Более 40 километров дорог обновят в Лобне до конца августа. При этом ремонт дорог в городском округе идет с опережением графика. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета. Дороги для ремонта выбрали жители с помощью голосования на портале "Добродел". Также объекты, которые необходимо обновить, определили по результатам проверки состояния проезжей части после зимы.

По словам главы Лобни Евгения Смышляева, благоприятные погодные условия позволили начать ремонтные работы еще в мае. На данный момент уже выполнена значительная часть запланированного объема. Он добавил, что в первую очередь речь идет о ямочном ремонте.

"Во дворах устранено 176 дефектов – это 3,8 тысячи квадратных метров, и в ближайшие неделю-две план будет выполнен. То же можно сказать и о магистральных улицах, где ямочный ремонт закончен. Там работы ведутся либо по обращениям жителей, либо по предписанию службы инспекции дорог", – сказал Евгений Смышляев.