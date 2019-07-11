Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T18:58Z
https://ria.ru/20190711/1556437629.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155635/29/1556352968_0:0:3396:1911_1036x0_80_0_0_b0e5cbd9310b02165183a99e7d62a897.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Свыше 40 километров дорог отремонтируют в Лобне до конца лета

Вчера, 18:58
10
© РИА Новости / Павел ЛьвовРемонт автодороги
Ремонт автодороги
© РИА Новости / Павел Львов
Более 40 километров дорог обновят в Лобне до конца августа. При этом ремонт дорог в городском округе идет с опережением графика. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета. Дороги для ремонта выбрали жители с помощью голосования на портале "Добродел". Также объекты, которые необходимо обновить, определили по результатам проверки состояния проезжей части после зимы.
По словам главы Лобни Евгения Смышляева, благоприятные погодные условия позволили начать ремонтные работы еще в мае. На данный момент уже выполнена значительная часть запланированного объема. Он добавил, что в первую очередь речь идет о ямочном ремонте.
"Во дворах устранено 176 дефектов – это 3,8 тысячи квадратных метров, и в ближайшие неделю-две план будет выполнен. То же можно сказать и о магистральных улицах, где ямочный ремонт закончен. Там работы ведутся либо по обращениям жителей, либо по предписанию службы инспекции дорог", – сказал Евгений Смышляев.
В настоящее время полностью завершены ремонтные работы на улицах Борисова и Лейтенанта Бойко. Также рабочие засыпали порядка 100 ям. Обновление дорожного полотна ведется на улицах Чайковского, Кирова и Светлой. Здесь будут обустроены тротуары и уложен бортовой камень. Закончить ремонт планируется через несколько недель.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Сбор урожая алычи
Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды до десяти процентов
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Развожаев во время встречи. 11 июля 2019
Путин лично сообщил Развожаеву о его назначении врио главы Севастополя
Актер Олег Дмитриев
Умер актер Олег Дмитриев
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Путин сменил губернатора Севастополя
Лента
новостей
Бари Алибасов
Сын Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
23:45Вблизи Командорских островов произошло землетрясение
Лента новостейМолния