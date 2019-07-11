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РИА Новости

Посол Финляндии заявил, что вопрос вступления страны в НАТО не обсуждается

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции "Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития"
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала во время конференции Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сейчас в Финляндии не обсуждается вопрос о вступлении страны в НАТО, однако в будущем такая возможность не исключается, заявил журналистам посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.
"Мы не исключаем вступление нашей страны в НАТО, но мы не рассматриваем этот вопрос в данный момент. Есть много факторов, которые мы учитываем, но самое главное – это то, как мы ощущаем наше положение, нашу безопасность в регионе и что требуется делать для безопасности нашей страны", - сказал Хаутала в беседе с российскими журналистами.
Он отметил, что в данный момент в Хельсинки не ощущают, что есть какая-то угроза, из-за которой необходимо принимать такое решение.
"Наше правительство и наш президент неоднократно говорили, что сейчас мы это не рассматриваем, но и не исключаем этого. В данный момент в нашей стране не обсуждается вопрос о вступлении в НАТО, но возможность есть", - добавил дипломат.
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