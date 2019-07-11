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РИА Новости
Туризм

Необычные мамонтовые ослы появятся в Московском зоопарке осенью

Вчера, 19:01
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CC BY-SA 3.0 / Sudorculus / One year old poitou donkey "Amelie"Осел пуату
Осел пуату
CC BY-SA 3.0 / Sudorculus / One year old poitou donkey "Amelie"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Две самки необычных и редких мамонтовых ослов поселятся в Московском зоопарке, их привезут осенью из Чехии, сообщил зоосад на своей странице в социальной сети Facebook.
"Необычные мамонтовые ослы или ослы пуату поселятся в Московском зоопарке. Двух самок планируется привезти из зоопарка Вышкова (Чехия), - говорится в сообщении. - Ослы пуату появятся в коллекции зоопарка впервые за всю его историю. Приезд этих удивительных копытных в Москву запланирован на осень".
Как отмечают в столичном зоосаде, пуату являются одной из самых редких и малоизвестных пород ослов. Спутать их с кем-то другим невозможно, так как они обладают яркой внешностью, отличительная особенность которой - длинная шерсть шоколадного или черного цветов, свисающая до самой земли.
"В коллекциях современных зоопарков мамонтовые ослы встречаются не слишком часто. Однако неизменно пользуются популярностью у посетителей благодаря своей запоминающейся внешности, активности и дружелюбному отношению к человеку, - приводится в тексте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. - Мы очень рады, что эти необычные копытные пополнят нашу коллекцию. Сейчас мы активно готовимся к приезду пуату, обустраиваем для них вольер и надеемся, что уже скоро наши гости смогут наблюдать за ними и знакомиться с особенностями их поведения".
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Ослы пуату, предположительно, были выведены еще в Римской империи. Изначально их использовали как тягловую силу - из-за выносливости и способности перевозить значительные грузы. Пуату считаются самыми крупными среди ослов. Отсюда и их второе название - мамонтовые ослы. Особой популярностью этот вид пользовался в средние века во Франции. Тогда владеть пуату было большой роскошью, которую могли позволить себе исключительно представители знати. Сейчас основное поголовье этих ослов сосредоточено в Западной и Центральной Европе, также отдельные популяции есть в США, Великобритании и Австралии.
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