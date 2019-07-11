Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019

ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Часть кровли загоревшегося на пермском рынке строения обрушилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В четверг в 17.48 (15.48 мск) на пульт пожарного диспетчера поступило сообщение о возгорании здания на улице Эпроновской в центре Перми. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение крыши на площади 300 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 39 человек и 15 единиц техники. В 17.12 мск открытое горение ликвидировано.

"Под одной крышей было несколько зданий. Кровля - металлопрофиль с деревянной обрешеткой. Произошло обрушение части кровельных конструкций", - сказали в МЧС.