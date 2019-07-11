Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T18:49Z
https://ria.ru/20190711/1556437245.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155643/41/1556434166_0:48:1280:768_1036x0_80_0_0_69901396654c5e8bb13c5298df73d080.jpg
РИА Новости

Часть кровли загоревшегося на пермском рынке строения обрушилась

Вчера, 18:49
400
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
© Фото : МЧС РФ
ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Часть кровли загоревшегося на пермском рынке строения обрушилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В четверг в 17.48 (15.48 мск) на пульт пожарного диспетчера поступило сообщение о возгорании здания на улице Эпроновской в центре Перми. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение крыши на площади 300 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 39 человек и 15 единиц техники. В 17.12 мск открытое горение ликвидировано.
"Под одной крышей было несколько зданий. Кровля - металлопрофиль с деревянной обрешеткой. Произошло обрушение части кровельных конструкций", - сказали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. "Сейчас идет разборка и проливка конструкций. Была угроза распространения огня на соседние здания, которые находятся в порядка 5 метрах от загоревшегося строения, но пожарные не допустили этого", - добавили в МЧС.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 16:47
В МЧС рассказали о действиях погибшей при пожаре на ТЭЦ в Мытищах вахтерши
102000
Обсудить 0
МЧСПермьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
Открытое горение на рынке в Перми ликвидировали
РИА
Новости
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
Пожар на пермском рынке потушили
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Адвокат назвал стоимость арестованного имущества Абызова
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
В МЧС рассказали о действиях погибшей при пожаре на ТЭЦ в Мытищах вахтерши
Лента
новостей
Во время наводнения в Силигури, Индия
Три человека стали жертвами наводнений на востоке Индии, сообщают СМИ
Сотрудники МЧС на месте пожара на улице Эпроновская в Перми. 11 июля 2019
В Перми загорелся центральный рынок
Сбор урожая алычи
Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды до десяти процентов
Город Камышли в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии
В Сирии 11 человек пострадали при подрыве заминированного автомобиля
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
Посол Финляндии обозначил позицию страны по антироссийским санкциям
В Минфине рассказали, как решить проблему транспортного налога на роскошь
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Лапша быстрого приготовления
"Роскачество" начало проверку лапши быстрого приготовления
В Китае автобус попал под камнепад, восемь человек погибли
Бывшего депутата Госдумы обвинили в вымогательстве 50 миллионов долларов
Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров
Главу МВД Крыма сняли с должности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01В центре Парижа, где собрались выходцы из Алжира, разграбили два магазина
01:55Лондонский суд заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
00:12В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД
00:11Глава программы B-737 MAX уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс
Лента новостейМолния